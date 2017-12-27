陸前駐伊朗大使：中伊關係障礙是美國

（中央社台北27日電）美國與伊朗關係日漸緊繃，中國大陸前駐伊朗大使華黎明表示，中國和伊朗關係一直很好，唯一的障礙就是美國。他也說，中國和中東是能源命運共同體，未來在勸和促談方面有不少事情可以做。
美國總統川普上任以來多次抨擊伊朗，除了宣示美國政府不會再次認證2015年達成的伊朗核協議，在國家安全戰略中也指責北韓與伊朗發展核武的舉動嚴重破壞區域和平與穩定。
澎湃新聞今天刊登伊朗駐中國大使哈吉（AliAsghar Khaji）和中國前駐伊朗大使華黎明專訪。
華黎明說，「中國和伊朗關係一直很好，雙邊之間沒有任何問題。唯一的障礙就是美國」。由於美國把伊朗看作重要敵人，所以在中美關係上，美國會提出要求中國按照美國的標準來處理中伊關係。
但華黎明表示，伊朗戰略地位重要，處於「一帶一路」的關鍵位置。未來伊朗一旦融入全球化系統後，將會成為很重要的經濟體，在基礎設施建設、產能合作等等方面，與中國都有很好的合作前景。
華黎明認為，目前中國與伊朗間的一些問題，諸如受美國制裁影響的金融轉帳、中國製造在當地口碑不佳等問題「都是暫時的」。
他稱，在能源上，中國和中東實際上形成了一個命運共同體。在外交和政治方面，除了反恐，中國在中東沒有地緣利益，這就是中國的優勢，因而未來中國在勸和促談方面還有不少事情可以做。
哈吉則表示，中國是伊朗第一大貿易夥伴國，大陸國家主席習近平對伊朗訪問結束以後到現在，兩國的貿易額有了飛速的提升。2017年前9個月，兩國的貿易額成長25%，近幾年兩國在各領域的合作得到長足發展。1061227