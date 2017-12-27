陸前駐伊朗大使：中伊關係障礙是美國

（中央社台北27日電）美國與伊朗關係日漸緊繃，中國大陸前駐伊朗大使華黎明表示，中國和伊朗關係一直很好，唯一的障礙就是美國。他也說，中國和中東是能源命運共同體，未來在勸和促談方面有不少事情可以做。

美國總統川普上任以來多次抨擊伊朗，除了宣示美國政府不會再次認證2015年達成的伊朗核協議，在國家安全戰略中也指責北韓與伊朗發展核武的舉動嚴重破壞區域和平與穩定。

澎湃新聞今天刊登伊朗駐中國大使哈吉（AliAsghar Khaji）和中國前駐伊朗大使華黎明專訪。

華黎明說，「中國和伊朗關係一直很好，雙邊之間沒有任何問題。唯一的障礙就是美國」。由於美國把伊朗看作重要敵人，所以在中美關係上，美國會提出要求中國按照美國的標準來處理中伊關係。