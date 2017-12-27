陸媒：賈躍亭欠債案可成經典案例

（中央社記者張謙香港27日電）中國大陸樂視網前董事長賈躍亭近日被北京相關部門責令回大陸處理債務，有媒體指出，這是大陸資本市場至今出現的經典案例。

新浪網今天綜合各方消息報導，不少業內人士認為，雖然大陸因民間追債而跑路出國的現象常見，但像賈躍亭這樣的案件，此前幾乎沒有。

報導指出，他既涉及個人欠款，又涉及企業欠款，卻還能在不被限制出境的情況下，以尋找投資為藉口離開大陸不歸，最後引來監管部門通告的情況。

報導表示，從這一角度來看，賈躍亭一案可能會被寫入大陸資本市場的課本中，成為經典案例。