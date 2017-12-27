陸媒：賈躍亭欠債案可成經典案例

（中央社記者張謙香港27日電）中國大陸樂視網前董事長賈躍亭近日被北京相關部門責令回大陸處理債務，有媒體指出，這是大陸資本市場至今出現的經典案例。
新浪網今天綜合各方消息報導，不少業內人士認為，雖然大陸因民間追債而跑路出國的現象常見，但像賈躍亭這樣的案件，此前幾乎沒有。
報導指出，他既涉及個人欠款，又涉及企業欠款，卻還能在不被限制出境的情況下，以尋找投資為藉口離開大陸不歸，最後引來監管部門通告的情況。
報導表示，從這一角度來看，賈躍亭一案可能會被寫入大陸資本市場的課本中，成為經典案例。
賈躍亭多年前在大陸經營網路電視，後來港發展，被不少人視為大陸新崛起的成功投資者。他早前傳出欠債，但仍到了美國投資汽車業。
據報導，北京證券監督管理局前天發布通告，責令賈躍亭於今年12月31日前回到大陸，切實履行公司實際控制人應盡義務，配合解決公司問題，穩妥處理公司風險，切實保護投資者合法權益。
報導指出，這已是北京證監局第2次發文要求賈躍亭回大陸。
報導轉述，大陸財經專家葉檀說，以現在的情況而言，賈躍亭回大陸的可能性不大。
葉檀說，相關通告只是行政命令，從理論上講，賈躍亭應該在9月回國，但是他沒有配合，證監部門所能做到的只是行政處罰。
也有法律專家分析，要賈躍亭從美國回大陸，目前最好的辦法就是讓債權人在大陸對賈躍亭發起訴訟。
一般而言，為了使判決更加符合自身的利益，當事人都會選擇出庭。
此外，如果大陸法院針對賈躍亭做出了判決，法院可以拿著這判決，去被執行人的財產所在地，請求當地的司法機構協助執行。
而目前已經有大陸法院基於互惠原則承認了美國法院的判決，美國加州法院之前也曾承認和執行過大陸法院的判決。
不過，跨國的法律問題畢竟比較複雜，具體還要看涉及美國哪個州。1061227