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潘文忠：高教培養的不是等值文憑

中央社2017/12/27 11:15
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北27日電）教育部長潘文忠今天表示，推動「學位授予法」的立法，鼓勵學校教學多元創新，給予學生更多彈性修習的空間，「希望培養的不是等值的文憑，而是學生後續發展所需的關鍵能力。」

教育部今天召開記者會，對於過去很多學生照志願填下來，進了大學科系後才發現不喜歡，但轉系又過於困難，只好默默把4年讀完，潘文忠表示，教育部會爭取把「學位授予法」列為立法院下個會期的優先法案。

教育部次長姚立德表示，學位授予法已經送到行政院審議，舉個例子來說，運動碩士或博士拿到奧運金牌，可用成就證明取代論文。也會開放學生跨校去修輔系、雙主修，四年制科技大學先念完2年，可以先拿到副學士學位先就業等。

今天記者會邀請多個大專分享跨域學習、多元創新的計畫，包括學院實體化、彈性學習等。潘文忠致詞時表示，將推出的「深耕計畫」強調培養前瞻能力，回歸到課程設計、學生入學等，都要有更多的彈性空間。

修法後，包括「系進院出」、「院進系出」等都會更有彈性。潘文忠說，未來學生入學時可能從某個系進入，後來透過多元修課，畢業後文憑上可以有所不同，不一定非得跟原入學系「卡住」。

潘文忠說，學生不需要五花八門的課程，而是要彈性地因應興趣發展，「不是進去後不喜歡，還是要不喜歡地畢業。」1061227

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