潘文忠：高教培養的不是等值文憑

（中央社記者陳至中台北27日電）教育部長潘文忠今天表示，推動「學位授予法」的立法，鼓勵學校教學多元創新，給予學生更多彈性修習的空間，「希望培養的不是等值的文憑，而是學生後續發展所需的關鍵能力。」

教育部今天召開記者會，對於過去很多學生照志願填下來，進了大學科系後才發現不喜歡，但轉系又過於困難，只好默默把4年讀完，潘文忠表示，教育部會爭取把「學位授予法」列為立法院下個會期的優先法案。

教育部次長姚立德表示，學位授予法已經送到行政院審議，舉個例子來說，運動碩士或博士拿到奧運金牌，可用成就證明取代論文。也會開放學生跨校去修輔系、雙主修，四年制科技大學先念完2年，可以先拿到副學士學位先就業等。