新護照回收 第一代護照庫存可撐到春節前

陳永輝今天列席立法院財政委員會備詢。國民黨立委賴士葆質疑，晶片護照圖案畫錯，根本是故意的，其實是想要成為美國的第51州，「心裡做的是美國夢、台獨夢」；他預估這次不會有懲處，還會有人因此升官。

外交部發行第二代晶片護照內頁底圖誤植美國華盛頓杜勒斯（Dulles）國際機場的圖案，外交部昨晚召開記者會致歉，表示將回收已發出的285本護照，並請負責設計的中央印製廠重新設計圖樣，重新印製發行。

央行副總裁楊金龍表示，護照的問題，外交部昨天已提出說明，央行尊重外交部的發言，但這是外交部與中央印製廠之間的約定，央行並未介入。

陳永輝表示，護照機場照片是印製廠的美工人員畫出來的，但是「不巧」在參考相關機場時，畫成跟美國機場很類似，「但原稿絕對不是從網路上找來的」。對於相關責任，「我們概括承受」。

國民黨立委盧秀燕表示，第二代晶片護照印製後，外交部也驗收，也有責任，要印製廠「討價還價一下」，不能概括承受。陳永輝說，會再與外交部討論。至於新版護照已印製的20萬冊回收重印前，第一代護照目前庫存還有20萬冊，撐到農曆年前沒有問題。1061227