8校評鑑有條件通過 校務治理通過率最低

（中央社記者許秩維台北27日電）高教評鑑中心今天公布106年上半年第二週期大學校院校務評鑑結果，共13校受評，有5校在4個評鑑項目全數通過，其餘8校有1或2個項目為有條件通過。

教育部高等教育司長李彥儀告訴中央社記者，過去評鑑結果可作為招生名額和核定獎補助款的參考依據，但大學法修法後，大學評鑑已與獎補助款、招生名額等脫勾，現在評鑑結果主要目的是協助大學發展，幫助學校改善，同時也提供學生參考。

根據高等教育評鑑中心基金會今天發布新聞稿，受教育部委託於106年啟動第二週期大學校院校務評鑑計畫，自106年至107年以2年為期，分年分類完成71所公私立大學校院、5所宗教研修學院、8所軍警院校及2所空中大學，共86所大學校院（不含科技校院）的評鑑。