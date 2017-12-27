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8校評鑑有條件通過 校務治理通過率最低

中央社2017/12/27 11:23
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（中央社記者許秩維台北27日電）高教評鑑中心今天公布106年上半年第二週期大學校院校務評鑑結果，共13校受評，有5校在4個評鑑項目全數通過，其餘8校有1或2個項目為有條件通過。

教育部高等教育司長李彥儀告訴中央社記者，過去評鑑結果可作為招生名額和核定獎補助款的參考依據，但大學法修法後，大學評鑑已與獎補助款、招生名額等脫勾，現在評鑑結果主要目的是協助大學發展，幫助學校改善，同時也提供學生參考。

根據高等教育評鑑中心基金會今天發布新聞稿，受教育部委託於106年啟動第二週期大學校院校務評鑑計畫，自106年至107年以2年為期，分年分類完成71所公私立大學校院、5所宗教研修學院、8所軍警院校及2所空中大學，共86所大學校院（不含科技校院）的評鑑。

為回應行政減量的呼聲，高教評鑑中心指出，第二週期大幅精簡為4個評鑑項目及14個核心指標，4個評鑑項目包含校務治理與經營、校務資源與支持系統、辦學成效、自我改善與永續發展，評鑑結果分為「通過」、「有條件通過」及「未通過」，每個評鑑項目各有一個認可結果。

根據評鑑結果顯示，這次共有13所受評學校，皆無「未通過」的評鑑項目，有5校在4個評鑑項目全數通過評鑑，其餘8校有1或2個評鑑項目為「有條件通過」。

高教評鑑中心表示，4個評鑑項目中，以「校務資源與支持系統」與「辦學成效」的通過率最高，達92.3%，顯示多數學校在教學資源投入與支持上表現較佳，重視學生學習成效及資訊公開，並願意提供教師及學生良好的學習環境與機會。

「校務治理與經營」通過率僅61.5%，是通過率最低的評鑑項目。高教評鑑中心指出，有條件通過的理由，多聚焦在學校校務治理運作的缺失，如檢核管考機制、組織與法規形成過程、經費規劃執行等欠缺完備，也提醒學校在校務治理上須更有系統及效率，依規定及組織分工落實校務治理。

評鑑結果公布後，受評單位如有異議，可於收到評鑑結果次日起30天內向高等教育評鑑中心提出申訴，評鑑結果為「有條件通過」的受評單位，必須於108年3月起接受追蹤評鑑。1061227

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