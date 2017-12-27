蘋果多空消息雜亂 分析師：關鍵在中國銷量

蘋果 (APPL-US) 股價周二受挫，多位分析師發表蘋果砍單及預期銷量不佳的言論，投資人也被各項消息搞得眼花繚亂。有專家認為，關注的重點應該放在 iPhone X 在中國的銷量。

據《CNBC》報導，科技投資公司 GGV Capital 的 Hans Tung 表示，由各相關報導，iX 未來賣得如何，獲得相當多的關注。但看看 iX 在中國早期銷售的情況，目前看來，成績令人驚喜。

自上周末之後，蘋果多空消息占據相關媒體頭條。《Barron's 》發布封面故事看漲蘋果，認為蘋果市值可在明年突破 1 兆美元。樂觀人士因此獲得激勵，但看空者也大喜，相信這可能是「封面詛咒」的看跌信號。