台股盤中─被動元件股領軍、傳產股助攻 大盤指數止穩

美股周二收跌，道瓊工業指數收跌 7.85 點，NASDAQ 指數收跌 23.71 點，S&P500 指數收跌 2.84 點，費城半導體指數收跌 12.28 點，台股今日以 10419.81 點開出，小跌 2.1 點，盤中翻紅，主要受惠於被動元件股及傳產股的漲勢，穩住投資人信心。

美股周二收黑，台股今 (27) 日以小跌 2.1 點開出後，股王大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW) 止跌反彈，被動元件股強攻，MOSFET 概念股也是強勢指標，傳產股由原物料股領軍，二線塑化股表現突出，加上鋼鐵股、造紙股強攻，大盤指數翻紅，一度拉升至 10478.9 點，法人認為，短線要先站上月線，今日雖反彈，但仍需觀察，在元旦前以橫向整理居多。

被動元件缺貨潮蔓延到晶片電阻，國巨 (2327-TW) 昨 (26) 日宣布暫緩晶片電阻接單，市場預期將啟動漲價動作，國巨帶今日股價大漲逾 7%，且帶動電阻廠大毅 (2478-TW) 亮燈漲停，華新科 (2492-TW)、奇力新 (2456-TW) 也連袂向上。

MOSFET(金氧半場效電晶體) 全球供需吃緊，中國長電科發出漲價通知，MOSFET 概念股今日強漲，尼克森亮燈漲停，富鼎、大中同步大漲；大立光、鴻海止跌，但台積電仍是下跌，蘋概股漲跌互見，電子股維持小紅。

傳產股部分，由原物料族群領軍，造紙類股進入旺季，永豐餘領軍、榮成、華紙等股齊揚，類股盤中漲幅逾 4.3%，居各類股之冠；塑化股以二線股表現更搶眼，國喬、台達化、台苯、華夏等股走高；鋼鐵股則是由東鋼帶頭。

分析師張陳浩表示，受到 iPhoneX 銷售不如預期的消息影響，大立光能否守住 4000 元，鴻海的 90 元是重要的關卡，今日的反彈先以止穩看待，後續還要觀察，金融股受到新台幣升值的影響，大盤今日主要聚焦在傳產股。

張陳浩指出，由於大盤 KD 死亡交叉，今日雖反彈，但整理時間將加長，預計在元旦前以橫向整理居多，不過，也不易大跌，在投信結帳之後，準備蓄積明年元月另一波推升的動能，他認為，明年元月行情值得期待。