美軍哥倫比亞級潛艦 部分技術仍需驗證

報導說，因美國海軍打算在造艦工程開始前，先完成大部份的艦體設計，以降低成本與時程增加的風險，但哥倫比亞級的潛艦技術尚未獲得全部驗證之前，即展開艦艇的設計與製造，卻可能導致成本墊高與延宕。

報導引述美國國會稽核處（GAO）就哥倫比亞級核潛艦（Columbia-Class Submarine）的報告說，哥倫比亞級彈道飛彈核潛艦，需要更多研發與測試的裝備包括，綜合動力系統、核反應爐、推進器與共同彈道飛彈艙段（CMC）等。

（中央社記者曹宇帆洛杉磯26日專電）「美國海軍研究協會新聞」（USNI）網站報導，避免延遲或墊高造價成本，哥倫比亞級潛艦諸多技術，需執行更多研發與測試。

美國海軍規劃，哥倫比亞級潛艦委由通用動力電船公司（General Dynamics Electric Boat）製造，以取代現役的14艘俄亥俄級潛艦（Ohio-Class Submarine）。

這套潛艦汰換的方案總經費約2670億美元（約新台幣7兆9888億元），其中1280億美元用於研發，其餘則是美國海軍採購12艘潛艦的支出。

美國海軍曾表示，打造哥倫比亞級潛艦目的要確保美國核武震懾的戰力，並說這將是最先進且最具殺傷力的潛艦。

哥倫比亞級潛艦由美國與英國共同研發，首艘預計2021年開始動工建造、2028年完工，並於2031年起服役。1061227