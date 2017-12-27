12月內外資結帳壓力重 投資股票信心終結連5升

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 12 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 86.05 點，較上月減少 0.11 點，終結連 5 個月上揚走勢，6 項調查指標中有 3 項下滑，又以「未來半年投資股票時機」下降最多，也是終結連 5 升，顯示近期的內外資結帳壓力壓抑投資人對台股信心，但仍是近 2 年來次高。

台經中心指出，上升幅度第一的指標有「未來半年家庭經濟狀況」和「未來半年購買耐久性財貨時機」，均較上月上升 0.25 點，分別來到 84.95 點、90.20 點，其中，家庭經濟狀況指標已連續 6 個月上升，而購買購買耐久性財貨時機更創去年 5 月以來新高。