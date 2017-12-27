避免激怒川普 傳英盼哈利婚禮不邀歐巴馬

英國外交部官員和唐寧街10號官員都對這項邀請深感憂心。一名政府高層官員告訴「太陽報」：「哈利說得很清楚，他希望邀請歐巴馬參加婚禮，這會造成很多緊張。」

哈利王子明年5月19日將迎娶美國籍女友馬克爾（Meghan Markle），在這「英美聯姻」的場合，加上馬克爾還有非裔血統，邀請歐巴馬夫婦參加婚禮似乎頗為合理，據傳哈利王子和馬克爾也有意邀約。

他表示：「如果歐巴馬參加了王室婚禮，而川普在這之前又沒辦法見到英國女王，川普的反應可能會很糟糕。」

官員指出：「目前仍在討論中，官方最終得作決定。如果首相不希望邀請，哈利也只能接受。」

由於王室婚禮並非國家場合，政府僅扮演諮詢角色，並不會代為邀請國家元首，所有賓客名單都由白金漢宮擬定，而非英國文化媒體暨體育部（Department ofCulture, Media and Sport）。威廉王子與凱特2011年結婚時，白金漢宮並沒有邀請當時的美國總統歐巴馬。

川普從今年初就任以來尚未訪問英國，雖然英國首相梅伊（Theresa May）訪美時，曾代表英國女王伊麗莎白二世對川普提出國是訪問邀請。然而，川普上任後先是提出旅行禁令，禁止穆斯林居多的7個國家公民入境，日前又在推特轉貼英國極右派團體「英國優先」影片，造成英國「反川普」聲浪高漲。

不僅英國民眾連署不歡迎川普訪英，多名英國政治人物，包括倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）都曾公開表明不歡迎川普進行國是訪問。

英國媒體日前報導，據傳川普訪問英國的層級將降低為工作訪問，也就是他不會覲見英國女王伊麗莎白二世，時間在明年2月，但此消息還未獲官方證實。

相較下，哈利王子和歐巴馬互動愉快。哈利王子9月前往加拿大多倫多參加「永不屈服運動會」（Invictus Games）時，曾替英國廣播公司（BBC）廣播四台節目「今日」（Today）採訪歐巴馬，兩人互開玩笑。

當時正是哈利王子戀情明朗化的時期，和馬克爾手牽手逛大街，據稱歐巴馬還問過哈利有關兩人戀情。哈利王子的訂婚消息傳出後，歐巴馬也第一時間在推特發文恭喜。

另一方面，馬克爾對川普的不喜則毫不掩飾，川普競選時，她曾在社群網站發表蔑視川普的言論，她在上電視節目訪問時，更曾公開說她要投票給希拉蕊柯林頓。1061227