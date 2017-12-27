移工大遊行看見非公民 107年1/7登場

（中央社記者余曉涵台北27日電）由台灣移工聯盟主辦的「看見非公民大遊行」即將在明年1月7日登場，當天遊行路線將從勞動部走到總統府，希望非公民也能享有政治權，共同參與跟他們有關政策的權利。
台灣移工聯盟今天舉辦「看見非公民大遊行」行前記者會，會中公布「看見非公民大遊行」將在明年1月7日登場，當天遊行路線將從勞動部走到總統府。「共同生活，共同決定」現場移工喊著口號，希望非公民應該也要享有政治權。
台灣移工聯盟成員許惟棟表示，台灣有67萬共同生活的移工，在全球化、新南向政策的時代，台灣法律排除非公民政策權，但若公民題目跟移工息息相關，他們卻不能參與，是很荒謬的事。
台灣移工聯盟成員劉曉櫻也指出，移工聯盟從9月起舉辦移工模擬公投的3項題目：「是否同意家庭看護工有勞動法令保障」、「是否同意自由轉換雇主」與「是否同意廢除私人仲介制度，強制政府對政府引進勞工」，都是勞動部不面對、不看不聽且不處理的政策。
劉曉櫻表示，因此遊行選在勞動部前出發，希望勞動部可以正視這些移工問題。除此之外，劉曉櫻說，移工公投的主題為看見非公民，希望台灣社會可以看到長期生活在台灣的移工們。
劉曉櫻指出，移工跟台灣人一起生活，共同生活在台灣，就應該要有共同參與的權利，尤其跟他們息息相關的政策，應該要正視非公民的政策決定權。
許惟棟說，移工在台灣最長可待14年，甚至付出比本地勞工還多，為何只能「被決定」而不能有任何政策表達的權利？所以移工才會站出來爭取政治權，請大家看到這些非公民。1061227