移工大遊行看見非公民 107年1/7登場

（中央社記者余曉涵台北27日電）由台灣移工聯盟主辦的「看見非公民大遊行」即將在明年1月7日登場，當天遊行路線將從勞動部走到總統府，希望非公民也能享有政治權，共同參與跟他們有關政策的權利。

台灣移工聯盟今天舉辦「看見非公民大遊行」行前記者會，會中公布「看見非公民大遊行」將在明年1月7日登場，當天遊行路線將從勞動部走到總統府。「共同生活，共同決定」現場移工喊著口號，希望非公民應該也要享有政治權。

台灣移工聯盟成員許惟棟表示，台灣有67萬共同生活的移工，在全球化、新南向政策的時代，台灣法律排除非公民政策權，但若公民題目跟移工息息相關，他們卻不能參與，是很荒謬的事。