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聖誕節很快樂：美假期零售六年來新高

鉅亨網2017/12/27 11:39
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雖然 2017 年美國多間零售業者宣告破產與關店，如玩具反斗城，但今年聖誕節零售銷售量創 2011 年以來的新高。聖誕節平均貢獻美國 16% 至 33% 的全年零售金額。

冬季聖誕節銷量成長 / 圖：Mastercard
冬季聖誕節銷量成長 / 圖：Mastercard

據了解，今年聖誕節零售金額年增率 YoY 成長了 4.9%，而網路電商營收年增率 YoY 成長了 18.1%

另外，Mastercard (MA-US) 的冬季 SpendingPulse 統計，總美元金額量創歷史新高。Mastercard 的數據統計了 11 月 1 日至 12 月 24 日的數據，包含了中國的光棍節、11 月底美國的感恩節、與感恩節隔天的黑色星期五電子器材銷售。Mastercard 的數據不包含車輛銷售。

然而，各類商品也有不同銷量的趨勢。家用電器 YoY 成長了 7.5%，達 10 年來新高，家具類成長了 5.1%，而珠寶類也成長了 5.9%。

Forrester 零售分析師 Sucharita Kodali 提道，2016 年的聖誕銷量在大宗物件上，如房屋、車輛、及度假旅行，而 2017 年的銷量主要來自零售消費品。同時，今年聖誕節落在週一 (25 日)，讓週末就與家人團聚的消費者更有購物消費的空間。

美國零售聯盟 (National Retail Federation，NRF) 預計今年零售應從原本預測的 3.6% 提升至 4% 的成長，至 6820 億美元。NRF 執行長 Matthew Shay 認為今年聖誕節銷量成長，會在 2018 年 1 月等資料出爐後再更新。

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