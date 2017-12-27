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中央社

專家估越南外匯存底達500億美元

中央社2017/12/27 11:43
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社河內27日電）越南國家銀行（中央銀行）日前公布，截至12月初越南外匯存底達480億美元。經濟專家表示，由於年底僑匯湧入以及政府加快國有企業撤資、股份銷售等，越南外匯存底有望達500億美元大關。

越南國家銀行總裁黎明興11月中旬表示，越南外匯存底當時為460億美元；日前再度提出最新數據，指出截至12月初外匯存底增加了20億美元，呈現迅速成長趨勢。

越南媒體（CafeF.vn）引述經濟專家報導，預估越南外匯存底將繼續大幅成長，今年底有望達到500億美元的新紀錄。

專家指出，越南政府正在加快國有企業結構重組工作，推動國企撤資、股份銷售，因此將從中獲得大量資金。此外，歲末年終將至，外匯將大幅湧入國內，有助於外匯存底成長。

以胡志明市為例，今年前11個月在海外的越僑共寄回45億5000萬美元，僑匯通常於年底遞增，預估該市全年僑匯總額可達52億美元。

另外，越南股市上揚可期，吸引資金流入；加上銀行利率較為穩定，民眾因而將外幣兌換為越南盾存款，也是外匯存底增加的助力之一。

報導說，外匯存底大幅成長，有助於政府調整與採取更適合的貨幣政策與穩定匯率，協助企業提升生產經營效果，提高外國投資者對越南的信心。1061227

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