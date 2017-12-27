公司治理評鑑指標 有吹哨者檢舉制度加分

證交所指出，明年評鑑參酌國際重要公司治理發展趨勢、國內新修正法規及回應各界建議，包括參考G20/OECD公司治理原則，將「維護股東權益」及「平等對待股東」構面予以合併，調整為4大構面，並配合指標數調整各構面權重。

證交所表示，明年公司治理評鑑指標共有4大構面、85項指標，適用期間自明年1月1日至12月31日，並預計在2019年4月底前公布明年評鑑結果。

（中央社記者田裕斌台北27日電）台灣證券交易所公告明年公司治理評鑑指標，設定加重給分題，若訂有「吹哨者檢舉制度」的公司將獲得加分。

另外，為持續提升鑑別度，本次調整指標題型與計分方式，例如取消C題型，新增加重給分「AA題型」、依執行程度分級給分的「A＋題型」，及構面外另設「額外加分題」及「額外減分題」等。

證交所解釋，本次配合法規修正刪除多項基本法遵題，並將部分意旨相近的指標進行整併，透過調整指標題型的方式，持續提升評鑑的鑑別度。例如將「公司是否在會計年度結束後2個月內公布年度財務報告」、「提供英文年度財務報告」及「訂定吹哨者檢舉制度」等6項指標列為加重給分題。

另將9項指標調整為分級給分題，例如「公司揭露過去2年二氧化碳或其他溫室氣體年排放量」構面內可得分，若「揭露內容係取得外部驗證」總分可另加1分，增強採行相關措施的鼓勵效果。

此外，為持續推動董事會職能發揮，本次也新增包括「每次董事會至少1席獨立董事親自出席」、「設置公司治理專職人員負責公司治理相關事務」，及「揭露董事績效評估與薪資報酬連結」等指標。

為強化企業社會責任落實，新增「設置適當企業社會責任治理架構」、「制訂保障人權政策」、「制訂政策將經營績效或成果反映於員工薪酬」等多項指標。1061227