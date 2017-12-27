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中央社

昆山停產事件 中國國台辦：盼支持治汙

中央社2017/12/27 11:42
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑北京27日電）中國大陸江蘇省昆山市日前以限制排汙為由，要求270家企業停產半個月。中國國台辦發言人安峰山今天說，相關通知未實施，希望相關台企能理解並支持昆山治汙措施。

「昆山市兩減六治三提升專項行動領導小組公室」24日發出「全面停產緊急通知」官方文件，指因水質監測數據較差，要求吳淞江部分流域工業企業自12月25日至明年1月10日全面停產。屆時視水質情況，決定是否延期。

這份文件附件列出270家受影響相關企業，包括日月光、統一、捷安特、柏承、富士康、嘉聯益、研華、滬士電子、南寶樹脂等知名企業。

中國國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。被問及此事，安峰山說，經向昆山方面了解，「相關通知未實施」。

他表示，下一步，當地政府將加強相關排汙企業監測，要求企業嚴格落實排汙單位主體責任，加強汙染治理設施建設和營運管理，落實治汙減排和環境風險防範等責任。「希望有關台灣企業能夠理解和支持昆山市政府治理汙染、保護環境的有關措施。」

另一方面，中國大陸網路叫車龍頭滴滴出行日前宣布，正在招募台灣北部首批合作夥伴，只要符合台灣法令規定的計程車駕駛，都可在線上免費註冊。

被問到陸方態度，安峰山說，滴滴出行是中國大陸在「互聯網經濟」時代推出的一站式、多元化出行平台，很多民眾都由此享受到便利的出行服務。

他表示：「兩岸在互聯網經濟領域加強交流合作，有利於增進兩岸同胞的利益福祉，是互利雙贏的事情，應該以平常心看待。」1061227

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