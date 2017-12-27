以國議員攔探監巴士 言語辱巴勒斯坦人

法新社報導，哈桑在鏡頭中說：「你的親屬應該待在地面下。」還要求乘客譴責針對以色列的「恐怖分子行為」。

煽動性人物哈桑（Oren Hazan）屬於以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的聯合黨（Likudparty），他昨天走上一輛載有巴勒斯坦人的巴士並言語侮辱他們，這些巴勒斯坦人被允許離開加薩走廊（Gaza Strip）去探視被關押在以色列監獄中的親屬。

（中央社耶路撒冷26日綜合外電報導）一名以色列國會議員侮辱被拘留親屬的巴勒斯坦人的影片廣泛流傳後，一名發言人今天表示，以色列國會決定提供這名爭議性右翼議員隨扈人員。

他向來自加薩走廊的一位女士說：「你的兒子是一條狗。」

哈桑用這項舉動來批評以色列政府允許這種探視親屬的政策，同一時間加薩走廊的伊斯蘭統治集團哈瑪斯（Hamas）據稱要為3位平民和2名以色列士兵的遺體負責。

這起事件的影片在巴勒斯坦和以色列的社群媒體上廣泛流傳，並讓哈瑪斯武裝支翼發言人罕見做出回應。

烏貝達（Abu Obeida）向以色列當局發表一分聲明說：「不要派一個白痴做出幼稚的行為…試著用勇氣以及不要威脅婦女來解決這個問題。」

哈桑不是第一次引發爭議。

2015年有電視報導指控他涉及拉皮條和毒品問題後，哈桑的以色列國會副議長職務遭到解職。（譯者：中央社陳彥鈞）1061227