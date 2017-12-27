學位授予法修法 教部盼列優先法案

（中央社記者陳至中台北27日電）教育部長潘文忠今天表示，為了鼓勵大學創新，將爭取「學位授予法」修法列為立法院下個會期的優先法案。

教育部今天召開記者會分享多個大專創新計畫，教育部次長姚立德表示，目前「學位授予法」修法草案已送到行政院審議，有多個重要變革。舉例來說，除了原本的藝術類、應用科技類碩博士外，未來也開放體育類用技術報告、作品、成就證明取代學位論文。

姚立德表示，修法後，體育系選手拿到奧運金牌，就可用此「成就證明」拿到學位，不再一定要用論文判定他的資格。

另外，草案也將納入「學院實體化」概念，鬆綁大學招生和授予學位，未來「系進院出」或「院進系出」都將更有彈性，視學生修課狀況而定。