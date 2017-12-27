學位授予法修法 教部盼列優先法案

（中央社記者陳至中台北27日電）教育部長潘文忠今天表示，為了鼓勵大學創新，將爭取「學位授予法」修法列為立法院下個會期的優先法案。
教育部今天召開記者會分享多個大專創新計畫，教育部次長姚立德表示，目前「學位授予法」修法草案已送到行政院審議，有多個重要變革。舉例來說，除了原本的藝術類、應用科技類碩博士外，未來也開放體育類用技術報告、作品、成就證明取代學位論文。
姚立德表示，修法後，體育系選手拿到奧運金牌，就可用此「成就證明」拿到學位，不再一定要用論文判定他的資格。
另外，草案也將納入「學院實體化」概念，鬆綁大學招生和授予學位，未來「系進院出」或「院進系出」都將更有彈性，視學生修課狀況而定。
曾擔任台北科技大學校長的姚立德也提到，為了鼓勵學生先就業，獲得一定社會經驗後，再回到校園繼續進修，產學合作專班4年制的學生，未來修完2年學分後，就可得到「副學士」學位，工作後一段時間，再回到學校把剩下的2年修完，取得「學士」學位。
學士班應屆畢業生逕讀博士班（學逕博），過去如果沒通過資格考、學位論文審查等，就只有學士學歷。修法後開放學校在一定的把關下，可改授予碩士學位。
教育部部務會報已於11月底通過「學位授予法」修正草案，目前正送行政院審議中。高教司長李彥儀當時強調，會將該法案列為立法院下一個會期的教育部優先法案，爭取在民國107年8月的新學期正式上路。1061227