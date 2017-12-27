國際油價飆通膨壓力升溫　短線美債偏弱看待

受到供給面消息帶動，國際油價於周二（26日）大漲，盤中一度挑戰60美元大關，終場收在每桶59.8美元，創下近2年半來的新高價位，塑化類股一片紅通通，台塑化、台塑、華夏、國喬、台達化、聯成表現搶眼。不過法人指出，油價向來是觀察通膨狀況的風向球，油價走升也讓通膨壓力升溫，短線美債將偏弱看待。

利比亞國家石油公司透露，通往西德拉出口港發生油管爆炸事故，預計將會使原油產量每日減少10萬桶。另外，北海輸油管線仍在維修，影響日產能約達45萬桶，再加上美國天氣寒冷的影響，激勵西德洲原油期貨大漲2.6%，盤中一度挑戰60美元大關，26日終場收在每桶59.8美元，創下近2年半來的新高價位。