批毛被整肅 官方小編與北京記者遭停職

（中央社台北27日電）昨天是已故中共領導人毛澤東124歲冥誕，中共河南省委宣傳部官方微博一名小編以及新媒體「北京時間」的記者，因為被指發文批毛遭到整肅，兩人已被停職接受調查。
河南省委宣傳部官微「文明河南」昨天早上發文「歷史上的今天」，稱1991年12月26日，蘇維埃社會主義共和國聯盟正式解體。「這一天，某一個個人出生來到這個世界，也許是一個微不足道的小事」；而一個龐大烏托邦帝國的徹底崩潰，這才是值得人類歷史記住的。
貼文一出，立刻遭到擁毛網民群起圍剿，黨媒人民日報歐洲版的官方微博發文痛批：「這是唱的哪一齣？且不論今天是什麼日子，做為意識形態的宣傳部門，本身這樣的言論是否合適？十九大剛過，某些部門思想上就鬆懈了嗎？」
河南省文明辦官方微博下午3時撤下了爭議發文，並且刊出道歉聲明，聲稱上述發文「錯誤引用某個人微博內容」，並按照河南省委宣傳部「高度重視、查明原因、嚴肅處理」的要求，已停止值班編輯的職務，對出現的問題反思整改，對有關當事人嚴肅追責。
道歉聲明貼出後，立刻引來大批擁毛、反毛網民在下面留言論戰，但反毛留言後來都遭到封鎖。有人指出，該文是複製網民「西域閒人曹建東」去年的帖文。
「新京報記者肖鵬」昨天在個人微信發文，稱「何為偉人？內戰、整自己人風生水起，死亡數量至今成謎。他一死，全國上下終於可以吃飽飯了。這就是偉人：邪惡、殘酷、獨裁。」
對於現在還有很多人在紀念毛澤東生日，肖鵬形容「早上一刷，朋友圈出現這麼多毛粉，一種恐怖感，毛骨悚然。」
中國左派學者吳法天昨天早上在微信朋友圈看到肖鵬發文後，先與肖鵬透過微信互槓，然後就截圖轉發，馬上遭到瘋傳。
吳法天隨後在微博宣稱，肖鵬3個月前已離開新京報，目前在北京新媒體集團公司所屬「北京時間」任職；北京時間表示，「記者肖鵬已被停職，接受單位調查處理」。有網民在下面留言批吳法天搞「文字獄」。1061227