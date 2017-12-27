批毛被整肅 官方小編與北京記者遭停職

（中央社台北27日電）昨天是已故中共領導人毛澤東124歲冥誕，中共河南省委宣傳部官方微博一名小編以及新媒體「北京時間」的記者，因為被指發文批毛遭到整肅，兩人已被停職接受調查。

河南省委宣傳部官微「文明河南」昨天早上發文「歷史上的今天」，稱1991年12月26日，蘇維埃社會主義共和國聯盟正式解體。「這一天，某一個個人出生來到這個世界，也許是一個微不足道的小事」；而一個龐大烏托邦帝國的徹底崩潰，這才是值得人類歷史記住的。

貼文一出，立刻遭到擁毛網民群起圍剿，黨媒人民日報歐洲版的官方微博發文痛批：「這是唱的哪一齣？且不論今天是什麼日子，做為意識形態的宣傳部門，本身這樣的言論是否合適？十九大剛過，某些部門思想上就鬆懈了嗎？」