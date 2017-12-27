iPhone X在美銷量不亮 外媒傳明年初降價

雅虎財經報導，分析師休伯蒂（Katy Huberty）也指出，儘管中國大陸市場以低成本手機起家，但iPhoneX的銷售迅速超過iPhone 8。且還有更多的成長空間。

根據國外科技網站9to5mac指出，摩根士丹利（Morgan Stanley）表示，iPhone X在中國大陸掀起換機潮，加速現有iPhone用戶升級速度，以及Android用戶跳槽轉向iPhone的速度。

（中央社記者江明晏台北27日電）蘋果手機身價最高的iPhone X已開賣近2個月，消息指出，iPhone X在中國大陸掀起換機潮，但美國等市場銷量不如預期，傳聞指出，蘋果將在2018年初調降iPhone的價位，刺激銷量。

休伯蒂進一步指出，其他數據顯示，iPhone X在中國的接受速度比iPhone 8和8 Plus更快，儘管iPhone X比iPhone 8和8 Plus滲透速度更快，但認為仍然有很大的壓抑需求，近一半的中國大陸蘋果用戶已從iPhone 7和7 Plus升級為iPhone X，而兩年以上的iPhone用戶仍有相當大的成長空間。

另外，iPhone X推出後，中國大陸從Android陣營轉換到iPhone陣營的用戶比率上升到9.2%，10月初為6.7%。

不過，根據DigiTimes的報導指出，iPhone X 在一些地區中的銷量表現低於預期，特別是在美國、新加坡這些市場中，而美國市場是蘋果最大的市場，傳聞蘋果將在2018年年初調整 iPhone的價位，刺激銷量。

按照蘋果過去的傳統，通常都會在下一代新機推出時，也就是每年9、10月左右，針對舊機款調價，而非在年初就降價。

國外科技網站phone Arena報導，研究機構抽樣調查指出，截至12月3日約一個月的時間內，購買iPhone的美國果粉，僅有69%選購今年的3款新機iPhone 8、8Plus、iPhone X，比率遠低於2014年iPhone 6的91%，前2年iPhone新機占果粉購機比重至少都有7成以上。今年可以說是新機購機比率最差的一年，也顯示雖然iPhone X聲勢浩大，但在美國的銷售卻不夠好。1061227