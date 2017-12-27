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娛樂

演活惡女　曾莞婷遭爆激吻賓士男？

娛樂中心／綜合報導2017/12/27 12:03
▲曾莞婷演活本土八點檔惡女。（圖／翻攝自臉書 , 2017.10.24）
▲曾莞婷演活本土八點檔惡女。（圖／翻攝自臉書 , 2017.10.24）

藝人曾莞婷在本土劇中以惡女形象征服一票觀眾，臉書擁有140萬名粉絲，堪稱「本土劇女神」。近日遭爆帶賓士男回香閨3小時，隔日兩人還同去朋友聚會，在車上激吻，疑似戀愛中。

據鏡週刊報導，曾莞婷長年拍戲，單身多年，一直忙於工作，她根本不記得上段戀愛是什麼時候，但她曾被懷疑有過一段蕾絲情，遭媒體直擊與帥T出遊兼過夜。當時曾莞婷態度坦然，笑說，「我們是認識多年的好友，連彼此的另一半都曾懷疑過我們兩個的關係，還吃醋。」


▲曾莞婷的春麗扮相超粉嫩。（圖／翻攝自臉書 , 2017.10.24）

2016年6月曾莞婷因為朋友介紹，認識一位上班族，那時她大讚男方孝順又實在，甚至許下心願，「希望2017年能結婚。」如今已快邁入新的一年，她又被直擊與賓士男接吻，看來應該是邁入下一段戀情了。據悉，賓士男是中部生意人，財力雄厚，勢力更橫跨黑白二道。對此，經紀人回應，「他只是曾莞婷的追求者而已。」

據《SETN三立新聞網》報導，曾莞婷請經紀人還原當時現場，她與男方是在車上聊天，「他說到家裡的一些事，提到自己打拚的辛酸，眼眶還有點泛淚。」所以，她給了對方一個擁抱，希望可以鼓勵他，她坦承對方是追求者，但強調兩人沒有「車吻」。

關鍵字曾莞婷本土劇女神惡女
藤原紀香床戲露餡　網友質疑碗公奶

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