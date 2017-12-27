演活惡女　曾莞婷遭爆激吻賓士男？

藝人曾莞婷在本土劇中以惡女形象征服一票觀眾，臉書擁有140萬名粉絲，堪稱「本土劇女神」。近日遭爆帶賓士男回香閨3小時，隔日兩人還同去朋友聚會，在車上激吻，疑似戀愛中。

據鏡週刊報導，曾莞婷長年拍戲，單身多年，一直忙於工作，她根本不記得上段戀愛是什麼時候，但她曾被懷疑有過一段蕾絲情，遭媒體直擊與帥T出遊兼過夜。當時曾莞婷態度坦然，笑說，「我們是認識多年的好友，連彼此的另一半都曾懷疑過我們兩個的關係，還吃醋。」



▲曾莞婷的春麗扮相超粉嫩。（圖／翻攝自臉書 , 2017.10.24）