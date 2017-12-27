墨西哥披索跌到10個月新低 墨國央行砸錢救匯維穩乏

墨西哥披索受到美國稅改過關的衝擊，一路下滑來到近 10 個月來的最低點，儘管墨西哥央行周二出售 5 億美元對沖合約，用來支持近走勢直落的披索，但目前看來，似乎也只能讓披索短暫紓緩跌勢。

墨西哥貨幣委員會 2 月為了避免匯率變動過大，成立 200 億美元的穩匯基金，近 3 個月來，披索跌幅超過 10%，尤其上周川普稅改案過關後，披索震盪幅度加劇，迫使該國央行出手穩定匯市。

在墨國央行在市場出售 5 億美元對沖合約後，披索兌美元一度上漲，但隨後漲幅又被吞噬，終場披索微貶 0.0015，以 19.8618 作收。