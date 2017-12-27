墨西哥披索跌到10個月新低 墨國央行砸錢救匯維穩乏

墨西哥披索受到美國稅改過關的衝擊，一路下滑來到近 10 個月來的最低點，儘管墨西哥央行周二出售 5 億美元對沖合約，用來支持近走勢直落的披索，但目前看來，似乎也只能讓披索短暫紓緩跌勢。
墨西哥貨幣委員會 2 月為了避免匯率變動過大，成立 200 億美元的穩匯基金，近 3 個月來，披索跌幅超過 10%，尤其上周川普稅改案過關後，披索震盪幅度加劇，迫使該國央行出手穩定匯市。
在墨國央行在市場出售 5 億美元對沖合約後，披索兌美元一度上漲，但隨後漲幅又被吞噬，終場披索微貶 0.0015，以 19.8618 作收。
美國減稅恐衝擊墨西哥投資
川普減稅案周五已簽署，將美國企業稅率從 35% 調降到 21%，引發市場擔憂美國此舉，南方鄰國墨西哥的投資機會將大受排擠，從而衝擊墨西哥匯市。
墨國總統 7 月選舉的不確定
此外，披索也受到政治的干擾而波動，墨西哥 2018 年 7 月將舉行總統大選，引發進一步的不確定性，分析師表示，披索未來幾周走勢可能持續震盪。
Ve Por Mas 在研究報告中指出，墨西哥總統選舉和重新談判北美自由貿易協定等問題的高度不確定性，預期將持續對披索構成風險。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>