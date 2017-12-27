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新台幣升破30元 楊金龍：反映美元弱勢

中央社2017/12/27 11:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北27日電）新台幣兌美元大幅升值，不僅升破30元關卡，更創近3年半新高。央行副總裁楊金龍表示，相較歐元、韓元，新台幣升幅不是最大，主要是反映今年美元偏弱。

新台幣近期再見2字頭，兌美元匯率11月升值0.53%，導致壽險業淨匯損擴大。根據金管會統計，壽險業今年到10月底的淨匯損為新台幣1469億元，到11月底時，淨匯損金額擴大至1623億元，11月淨匯損高達154億元。

國民黨立委賴士葆今天在立法院財委會上表示，受新台幣升值影響，壽險業今年淨匯損恐怕來到1700億元，詢問楊金龍看法。楊金龍回答，新台幣今年初至今升值7.79%，但韓元升值12.23%，人民幣升值6.16%，歐元也升值近13%，「台幣升幅不是最大」。

楊金龍表示，新台幣升值，主要是反映今年以來美元走弱，他歸納出3個原因，其一是美國總統川普上任後，政策紛擾，市場並不是很適應；其次是市場原本預估美國聯準會（Fed）升息步伐加快，結果沒有；另外是原本預估通膨率會增加，結果也沒有。

而這段期間，歐元趨於穩定，歐盟區經濟成長也不錯，日圓則是因為地緣政治因素，仍相對持穩。

另外，賴士葆問及台灣目前外匯存底有多少？楊金龍回答：「大概4500億美元」。賴士葆追問美元在外匯存底占比，他指出，國際貨幣基金（IMF）有調查工業國家，「我們（持有美元的比重）是比較高一點」，第二名大概是歐元。1061227

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