李翔宙訪印尼 新南向力推工程導入合作

與會的印尼台灣工商聯誼總會總會長賴維信等人，就以印尼台商高應昌設立的福爾摩沙技術中心為例，呼籲退輔會等單位是否能提供師資培訓等協助。

（中央社記者周永捷雅加達27日專電）退輔會主委李翔宙參加由印尼榮光聯誼會舉辦的南向政策座談會指出，退輔會成立專案編組，包括工程導入、衛生醫療及產業設備配合，力推新南向，積極與印尼交流合作。

此外，也有台商提出台印尼雙方在大型工程合作案的經驗，以及資金缺口的問題，都獲李翔宙允諾帶回審慎研究，並尋找退輔會能提供協助的地方。

李翔宙表示，退輔會配合新南向政策，從規劃、設計到後續工作的推動，成立專案編組，以專案管理模式推動各項計畫。這段時間包括工程導入、衛生醫療及專業人才交流、產業設備配合，退輔會都做了充足準備。

李翔宙指出，印尼總統佐科威執政後，積極推動各項建設，退輔會也了解印尼建設的相關需求，退輔會將針對印尼建設的需求面，從彼此可以交流合作的地方，做更深的研究及實際推動的工作。

駐印尼代表陳忠表示，自台灣推動新南向政策以來，印尼是所有新南向目標國家中反應最熱切的國家之一，台印尼的貿易量成長16%左右。在「政府開發協助」（ODA）方面，也是台灣希望加強與印尼合作的地方。

他說，印尼正如火如荼推動各項建設，台灣若能與印尼合作很有意義。多位台商在座談會中對於參與印尼基礎建設提出許多寶貴意見，包括切入方式、經費問題等，這些都是至關重要。1061227