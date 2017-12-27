樹德科大改造交通錐 國際發明展穿金戴銀

（中央社記者程啟峰高雄27日電）樹德科技大學產品設計系師生以巧思將傳統交通錐改造成可提式交通錐，容易提取又具風阻功能，繼拿下2017烏克蘭國際發明展銀牌後，又奪得2017高雄KIDE國際發明暨設計展金牌。

樹德科技大學產品設計系副教授劉念德與學生劉宜慈等人研發改良的可提式交通錐，其中一面有可提式開口，單手就能提起數個交通錐，另一面則設計分散風量的出風口，具風阻功能，提升交通錐穩定度，不易被風吹倒吹跑，降低置放風險。

這項發明繼獲得2017烏克蘭國際發明展銀牌後，最近又在2017高雄KID國際發明暨設計展奪金。