樹德科大改造交通錐 國際發明展穿金戴銀

（中央社記者程啟峰高雄27日電）樹德科技大學產品設計系師生以巧思將傳統交通錐改造成可提式交通錐，容易提取又具風阻功能，繼拿下2017烏克蘭國際發明展銀牌後，又奪得2017高雄KIDE國際發明暨設計展金牌。
樹德科技大學產品設計系副教授劉念德與學生劉宜慈等人研發改良的可提式交通錐，其中一面有可提式開口，單手就能提起數個交通錐，另一面則設計分散風量的出風口，具風阻功能，提升交通錐穩定度，不易被風吹倒吹跑，降低置放風險。
這項發明繼獲得2017烏克蘭國際發明展銀牌後，最近又在2017高雄KID國際發明暨設計展奪金。
劉念德表示，傳統交通錐可提取處只有頂端一孔，如需要一次搬多個交通錐時，須雙手彎腰下搬，耗時費力，且置放道路上也易被風吹倒吹跑，增加交通安全風險，因此研發可提式交通錐加以改善，「小小改變，就能有大大的不同，效果令人滿意」。
另外，樹德科大產設系副教授陳文亮率學生顏榮儀等人改變傳統擋土牆生硬死板概念，研發出「模組化擋水植栽牆」加入植栽和設計美感，最近也在「2017香港創新科技國際發明展」摘金。
陳文亮指出，鑑於沙包擋水物等傳統擋水設施粗糙，造形不美觀又占空間，因而開發模組化擋水植栽牆，平時可提供植栽綠化與居家擺飾，防災時可做為防水功能。植栽盆採用素燒陶瓷製成，可從本體吸取水分，增進植物生長，模組化設計讓使用更有彈性及便利，也更美觀。1061227