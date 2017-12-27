柯文哲跨年封麥大考驗　癱椅上喊「好累」

柯文哲說，雖然今年誓死抵抗不唱歌，但幕僚仍叫他來拍廣告，並稱這樣成本趨近於零，CP值最高，還要他通過與跨年煙火、晚會陣容有關的五個「不機智問答」才能封麥。

柯文哲在臉書表示，每年跨年都有人問他要不要唱歌，前年被大家拱上台唱五月天的「憨人」，結果拍子亂掉，唱到凸槌；去年本來不想唱，但是為了宣傳世大運，還是跟著大家一起唱了幾句「再出發」。

台北市長柯文哲今年跨年煙火誓死抵抗不唱歌，幕僚要他回答五個「不機智問答」才能封麥，題目從空汙、館長問到八塊肌，過程中頻爆金句，十分好笑，短短8分鐘的宣傳短片拍完後，讓柯文哲大呼「好累」，癱在椅子上直搖頭。

以下為柯文哲答題精華：

一、跨年煙火總數幾發？柯文哲答1.6萬發答對，他說因為去年是3萬發，今年為了環保減量，所以一半是光雕、一半是煙火，要大家慢慢期待。至於許多縣市為了環保今年停放煙火，柯文哲對此再爆經典語錄，「政治是落實在人民生活的每一天」，不會一天沒放煙火整年就沒空汙，強調政治要實事求是，該怎麼做就怎麼做。

二、跨年主持人是誰？柯文哲答藝人Kid和曾寶儀答對，並說如果是館長和蔡阿嘎這一組人馬來主持，「太勁爆了，市府老官員會受不了」。

三、演唱跨年演唱會開場嘉賓周湯豪的神曲「帥到分手」，柯文哲聽到歌詞時直言，「聽不懂他的邏輯是什麼」，唱完後更爆「這個聽起來跟伍佰很像」。

四、猜今年跨年神祕嘉賓Rain的八塊肌，柯文哲看完4張猛男的照片後說，沒傷口不太認得出來，最後選到劉德華的八塊肌，有趣的是柯文哲選他的原因是「沒什麼肉，看起來像亞洲系」，被幕僚笑「小心得罪千千萬萬的劉德華粉絲」。

五、說韓文，柯文哲聽到後自信表示，「我去過韓國，這個我會」，沒想到只會說一句「大家好」，勉強通過，幕僚同意柯文哲封麥。