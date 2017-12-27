〈2018投資雷達〉2018外資「匯市前瞻」 歐、

多倫多 Dominion 外匯總監 Mark McCormick 認為日本央行應會在 2018 年有高層輪替，日圓最低匯價下看 115，估計應該落在 100 上下。年底目標價則為 1 美元兌 100 日圓

2017 年為美元十年來表現最糟糕的一年，外匯專家們對於美元 2018 年的趨勢並不看好，但目前也無法確認哪一個貨幣，將是 2018 年的「最強牛幣」。以下為《彭博》報導搜集了多間外資投行意見，分析幾大貨幣兌美元的 2018 年預估表現。

巴克萊 Barclays (BCS-US) 外匯分析師 Juan Prada 也認為日元會升值，並慢慢的壓抑日本通膨。Prada 認為日本央行會於 2018 年年中開始變換政策，年底目標價為 1 美元兌 105 日圓

Credit Agricole 分析師 Vassili Serebriakov 認為日本央行沒有在縮表的情況下，日圓不會上漲太多。

富國銀行 (WFC-US) 分析師 Nick Bennenbroek 認為日本央行不會有太多的政策改變，沒有任何可使日圓上漲的動力。

歐元 ：

週三 (27 日) 1 歐元兌 1.1863 美元，分析師預測 2018 年年底中位數為 1 歐元兌 1.21 美元

Credit Agricole 的 Serebriakov 認為歐元有望上漲至 1.23，預測 2018 年外匯強度分別由歐洲主導，再來是北美，而亞洲會是匯價跌幅最兇的。Serebriakov 認為在歐洲央行 ECB 開始縮表的情況下，有助於歐元上漲的趨勢，而在 2018 年下半年後這個趨勢會更為明顯。

- 加拿大皇家商業銀行 CIBC 分析師 Bipan Rai 認為歐元在商務週期的向上端，認為 2018 年年底歐元應達 1.25 。提道，2018 年年中歐洲央行 ECB 應會調試政策，在 9 月時開始正式縮表至 2019 年。

歐元兌美元價格日線趨勢圖

加幣：

週三 (27 日) 1 美元兌 1.2691 加幣，分析師預測 2018 年年底中位數為 1 美元兌 1.23 加幣。

富國銀行 Bennenbroek 認為加拿大經濟穩定，而 CPI 應有機會成長的狀況下，及油價的提升，會使加拿大央行做出動作，認為 2018 年底加幣落在 1.18。

瑞信 Credit Suisse (CS-US) 外匯師 Alvise Marino 認為經濟成長加通膨上升可讓加幣成為 2018 年之星，如北美貿易協議 NAFTA 順利通過，將提高投資及移民，認為 2018 年年底目標價位 1.20。

Macquarie 銀行 Thierry Wizman 認為加拿大的經濟體沒有想像中的樂觀，提道除了原油上漲外看不到加拿大實體經濟的成長，看空 2018 年加幣。

澳幣與紐幣：

週三 (27 日) 1 美元兌 1.29 澳幣，分析師預測 2018 年年底中位數為 1 美元兌 1.25 澳幣。

週三 (27 日) 1 美元兌 1.42 紐幣，分析師預測 2018 年年底中位數為 1 美元兌 1.39 紐幣。

匯豐銀行 (HSBC-US) 分析師 Maher 認為在紐澳的就業率及大宗商品價格的成長下，央行會快速離開市場，在不干涉的情況下，紐、澳貨幣都會升值。

CIBC 的 Rai 認為澳洲央行明年升息是必然的，但應會延至 2018 年下半年。同時，他也認為紐幣的漲幅會大於澳幣。