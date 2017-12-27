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影／康復巴士一車難求？彰化市長照大車隊領先全國成軍

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/27 12:57
▲彰化縣「長照大車隊」正式成軍，從彰化市開始上路。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）
▲彰化縣「長照大車隊」正式成軍，從彰化市開始上路。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

復康巴士一車難求，彰化縣衛生局在彰化市率先試辦計程車交通接送服務，由副縣長林明裕宣示長照大車隊成軍，將針對縣內失能人口優先試辦交通接送服務，彌補復康巴士的不足；衛生局長葉彥伯指出，縣內現有復康巴士總計約80至90輛，有需求的民眾過多，僧多粥少、常發生叫不到車的窘況。


▲全國首創長照大車隊成軍，剪綵啟動儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

彰化縣副縣長林明裕表示，這項計程車交通接送服務是針對失能民眾就醫、復健的需求，是縣府結合計程車隊、駕駛員職業工會等民間力量協力，所提供的貼心服務，每天於服務時間都能提供接送，不必擔心耽誤親人的上班請假問題。使用者只需自付部分車資，其餘將有縣府衛生局經費補助。


▲長照大車隊有「三大保證、五大特色」。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

葉彥伯表示，彰化縣推估老年失能人口數為3萬3,684人，有感於民眾照顧失能老人奔波於就醫、復健等交通接送，讓照顧者身心疲憊及沉重負擔，縣府提供交通接送服務分擔就醫奔波。但因多數老人就醫時段固定，導致尖峰時刻容易叫不到車。目前將提供16部車輛在彰化市進行試辦，希望明年能將這項服務擴及全縣，進一步營造彰化縣成為樂活宜居的城市。


▲業務單位短劇介紹撥打交通接送專線。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

林明裕說，縣府失能者之多元交通接送服務具有「三大保證、五大特色」，三大保證：1.駕駛員不菸不酒不檳榔。2.環境舒適。3.即時叫車及時派車。五大特色：1.交通接送便捷化：服務便捷，機動性高。2.車輛周轉效率化：多輛計程車交通接送，效率提升。3.個別化服務：擁有VIP的車輛，不須共乘。4.駕駛者專業化：職前訓練，提升駕駛者專業。5.時間彈性化：可預約白天、夜間及假日交通接送服務等五大特色，讓失能者及家屬安心、放心搭乘。


▲副縣長林明裕推著輪椅進入無障礙計程車，宣布「長照大車隊」開始上路。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

社會處副處長王蘭心說，全縣復康小型巴士有75部，原則上要3天前預約，符合資格的低收入戶每月有8趟免費，其餘收費，費用約為市面計程車的3分之1，去年度服務人次為25萬多人次，服務趟次為12萬多趟。


▲副縣長林明裕推著輪椅進入無障礙計程車，宣布「長照大車隊」開始上路。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

關鍵字無障礙計程車長照大車隊林明裕復康巴士老年失能
元旦連假　國道彰化、台中高乘載高雄設計節　道出產業大王們的故事

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