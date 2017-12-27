〈台幣頻升高〉季底若仍收在2字頭 台積電Q4毛利率

新台幣持續走升，今 (27) 日一度衝上 29.92 元，晶圓代工台積電 (2330-TW) 雖已不再提供台幣營收預估，不過仍提供每季匯率假設，本季假設 30.3 元，以今 (27) 日來看，已較台積電預估假設升值 1.25%，若季底仍無法貶回 30 元，恐影響台積電本季毛利率表現。

台積電預估第 4 季美元兌新台幣 30.3 元假設下，毛利率約 48-50%，而新台幣每升值 1%，台積電毛利率就會被影響 0.4 個百分點，也就是說本季若季底仍無法收回 30 元，毛利率將受到影響。