〈台幣頻升高〉季底若仍收在2字頭 台積電Q4毛利率

新台幣持續走升，今 (27) 日一度衝上 29.92 元，晶圓代工台積電 (2330-TW) 雖已不再提供台幣營收預估，不過仍提供每季匯率假設，本季假設 30.3 元，以今 (27) 日來看，已較台積電預估假設升值 1.25%，若季底仍無法貶回 30 元，恐影響台積電本季毛利率表現。
台積電預估第 4 季美元兌新台幣 30.3 元假設下，毛利率約 48-50%，而新台幣每升值 1%，台積電毛利率就會被影響 0.4 個百分點，也就是說本季若季底仍無法收回 30 元，毛利率將受到影響。
事實上，台積電董事長張忠謀多次對匯率發言，最近一次強調，政府可做的事情就是穩定匯率，讓電子廠更能掌握營運獲利，不過自去年底開始，新台幣劇烈波動，走勢連電子大廠都難以掌握，台積電財務長何麗梅也曾說過，台積電的匯率假設都是法說會召開前一天才確定，因為實在太難預估。
台積電今年第 3 季起也不再提供新台幣營收預估，同樣是反映了無法掌握的新台幣走勢，台積電認為，由於新台幣波動過大，導致台積電營收數字無法反映實際狀況，可預期是，新台幣若在本季季底收在 2 字頭，台積電與部分半導體廠的部分獲利，恐又遭新台幣走勢侵蝕。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>