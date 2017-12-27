NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈何三姊曬孝媳行為　懷孕也洗碗官校生貼大字報抗議　國防部這樣說HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
鉅亨網

〈台幣頻升高〉季底若仍收在2字頭 台積電Q4毛利率

鉅亨網2017/12/27 12:14
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

新台幣持續走升，今 (27) 日一度衝上 29.92 元，晶圓代工台積電 (2330-TW) 雖已不再提供台幣營收預估，不過仍提供每季匯率假設，本季假設 30.3 元，以今 (27) 日來看，已較台積電預估假設升值 1.25%，若季底仍無法貶回 30 元，恐影響台積電本季毛利率表現。

台積電預估第 4 季美元兌新台幣 30.3 元假設下，毛利率約 48-50%，而新台幣每升值 1%，台積電毛利率就會被影響 0.4 個百分點，也就是說本季若季底仍無法收回 30 元，毛利率將受到影響。

事實上，台積電董事長張忠謀多次對匯率發言，最近一次強調，政府可做的事情就是穩定匯率，讓電子廠更能掌握營運獲利，不過自去年底開始，新台幣劇烈波動，走勢連電子大廠都難以掌握，台積電財務長何麗梅也曾說過，台積電的匯率假設都是法說會召開前一天才確定，因為實在太難預估。

台積電今年第 3 季起也不再提供新台幣營收預估，同樣是反映了無法掌握的新台幣走勢，台積電認為，由於新台幣波動過大，導致台積電營收數字無法反映實際狀況，可預期是，新台幣若在本季季底收在 2 字頭，台積電與部分半導體廠的部分獲利，恐又遭新台幣走勢侵蝕。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台積電新台幣匯損headline
〈賴揆年終回顧〉非直轄市缺...蘋果、大陸手機雙利空 晶技...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan