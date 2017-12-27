〈景氣燈號〉新版景氣燈號明年7月適用 11月可望連

國發會公布 10 月景氣對策信號綜合判斷分數較 9 月修正後的 28 分減少 5 分至 23 分，燈號續呈綠燈，但景氣領先、同時指標仍持續上升，已連 5 月上升，顯示當前國內景氣仍維持復甦，以各項經濟數據來看，推估 11 月可望續亮綠燈。

國發會每月底公布的景氣燈號是各界對景氣判斷的重要指標，最近一次景氣指標系統修正啟用是 2013 年，考量經濟環境變遷，個別統計指標反映景氣循環能力也有消長，國發會決定再進行修正，明年 2 月進行試編，預計 8 月發布 7 月景氣概況起適用；國發會今 (27) 日下午將公布 11 月燈號，預估將可續亮綠燈，為連續第 4 個綠燈，值得觀察的是景氣領先指標是否連續第 6 個月上揚。

景氣燈號是由海關出口、工業生產、股價指數、製造業銷售量指數、製造業營業氣候測驗點等 9 項指標構成，每項指標各有 1-5 分，總分 9-45 分，分別用紅、綠、藍燈等燈號來代表景氣熱絡、穩定與低迷等情況。

國發會指出，台灣景氣指標及燈號自 1977 年開始發布，廣為國內外機構重視及運用，但現行景氣指標系統為 2013 年修正啟用，考量經濟環境變遷，個別統計指標反映景氣循環能力也有所消長，宜定期回顧檢視；另外，部分統計指標因調查作業考量而中止發布，影響景氣指標編製。

國發會指出，為使景氣指標系統更能精確反映經濟變化，自去年底起，啟動景氣指標修訂工作，檢視各個構成項目的循環對應性，針對循環性不佳之項目，參考主要國家景氣指標構成項目內涵，廣泛蒐集金融、貿易、生產、銷售及勞動市場等經濟面向相關數據，依經濟重要性、循環對應性、統計充足性、時間一致性、資料及時性等標準，重新篩選出新的構成項目。

國發會通過「景氣指標與對策信號之檢討與修正」案，將自明年起開始試編，新指標及燈號在明年 2 月編製元月景氣概況時，開始進行 6 個月試編；試編階段將持續觀測並檢討新指標及燈號的穩定性，預計 8 月發布 7 月景氣概況起適用。