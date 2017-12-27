全球最大鋰電池能救跳電 仍難獨當一面

特斯拉著手動工並經初步測試後，這套HornsdalePower Reserve鋰離子電池系統本月初趕在打賭時限內上路，剛好也正值澳洲南部的酷暑，而在上線不到2週，Hornsdale Power Reserve就面臨首次考驗。

數位媒體「石英」（Quartz）報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今年3月推文跟人打賭，宣稱特斯拉只需100天，就能在澳洲南部打造出一部全世界最大的100MW（100百萬瓦）鋰離子（lithium ion）電池系統，如果沒在期限內做到，澳洲就可以無條件拿回錢。

（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）特斯拉（Tesla）在澳州南部興建全球最大的鋰離子電池，並兩度於當地供電網出問題時緊急援助電力，不過使用風力的這套電池，恐暫時還無法取代化石燃料成為獨當一面的備援。

本月14日，澳洲最大電廠之一的「洛伊洋」（LoyYang）其中一個燃煤機組出問題，瞬間掉了560MW的電力，足供澳洲約17萬戶用電，約1000公里外的鋰離子電池一眨眼就向電廠電網輸送7MW的電力止血，讓供電網逐步恢復。

到了22日，洛伊洋另一燃煤機組又發生問題流失353MW的電力，特斯拉的電池系統再次於幾毫秒內輸血16MW，讓供電網獲得控制。

但儘管這套電池能如此快速又清潔地供電，它仍無法獨當一面，因為它100MW雖可供電3萬戶，但其中70MW只能維持10分鐘，另外30MW也只能提供約3小時電力。這2次供電出問題時，供電網的備援合約商、燃煤的Gladstone電廠，在特斯拉電池應急數秒後就接手，真正頂住供電。

換句話說，特斯拉的鋰離子電池雖可能是世界上反應最快的備援電力，但遇到供電問題時，最終還是得靠化石燃料來解決。此外，靠風力發電的鋰離子電池注定看天吃飯，電池最多只能蓄電數週，充電器一被移除，電池電力就會流失，一旦風停，這套電池也就無用武之地。

不過「華盛頓郵報」（The Washinton Post）認為，這套與特斯拉電動車上相同蓄電科技所打造的電池系統，表現仍超乎預期，最重要的是概念上的證據，證明這類電池有助減緩再生能源最大的持久性問題，即沒風、沒陽光時該如何使用。（譯者：中央社陳亦偉）1061227