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〈寶華看經濟〉明年經濟預測面臨3大風險 美國包辦2

鉅亨網2017/12/27 12:24
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元大寶華綜合經濟研究院今 (27) 日預測明 (2018) 年台灣經濟成長率 (GDP) 為 2.2%，僅略上修 0.1 個百分點，並較今年低，元大寶華綜經院董事長梁國源表示，明年還要留意有 3 大預測風險，除了中東地緣政治，特別要注意美國聯準會貨幣正常化進程，以及川普高舉貿易保護旗幟，恐使全球貿易秩序更動盪。

梁國源說明，儘管各國財經主管機關趁全球經濟擴張有意推出修復經濟扭曲與結構性問題的相關措施，本來是好事一件，不過，目前處於當代貨幣政策轉折的關鍵時刻，「就像帆船過度到蒸汽船時期，若掌舵者未能正確熟稔操作，恐重蹈鐵達尼號沈船事件」。

尤其是由美國總統川普提名為聯準會新任主席的鮑爾，其貨幣政策被市場解讀成為川普政府服務，加上聯準會內部對川普政策配合度較高的成員大增，傷及央行可信度，又跨到與市場間的溝通落差勢必擴大，恐提高未來金融市場發生震盪的機率。

另一方面，川普高舉貿易保護旗幟，截至 11 月底共推出 18 個關於貿易的行政命令，其中有 14 個與貿易障礙有關，12 月美國國家安全戰略綱要更將中國列為競爭者，不排除未來各國恐紛紛仿效以求自保，使全球貿易秩序更動盪不休。

此外，元大寶華指出，低油價是今年全球經濟得以同步擴張的關鍵因素之一，若明年油價上漲超乎預期，甚至因中東地區地緣政治動盪導致油價劇升，恐重挫全球經濟。

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