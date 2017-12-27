施俊吉：基本工資3萬元的夢想 不會太遠

（中央社記者謝佳珍台北27日電）行政院副院長施俊吉今天表示，雖然明年基本工資2萬2000元離3萬元有8000元級距，但每年基本工資提升，都比經濟成長率高，正如總統所言，基本工資3萬元「是個夢想」，但是「夢想離我們應該不會太遠」。

行政院長賴清德上午舉行年終記者會，媒體詢問明年起薪新台幣2萬2000元，如何做到起薪3萬元？施俊吉答覆表示，總統蔡英文說基本工資到3萬元與賴清德說上市櫃公司起薪3萬元，兩者不一樣。

施俊吉說，基本工資從明年元旦會從2萬1009元提高為2萬2000元，時薪從133元提高為140元，若從每月基本工資來看，基本工資成長率是4.75%，時薪成長率5.3%，都比經濟成長率來得高。