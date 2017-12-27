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中央社

iPhone X在美鋪貨率 分析師估升至97%

中央社2017/12/27 12:23
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）iPhone X出貨狀況各界關注。外媒引述分析師報告指出，iPhone X在美國Apple Stores鋪貨率提升到97%。

國外科技網站Appleinsider引述創投公司LoupVentures分析師孟斯特（Gene Munster）投資筆記指出，iPhone X在美國Apple Stores的鋪貨率持續攀升。

孟斯特指出，在18日到25日當週，iPhone X在美國Apple Stores鋪貨率，已從56%提升到97%，比起前一週平均鋪貨率44%和前2週的25%還要高。

他進一步預估，iPhone X可望在明年1月中旬前達到供需平衡，這將有助iPhone在第1季的銷售表現。

市場高度關注iPhone X出貨表現。羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師Jun Zhang指出，iPhone X量產仍按照計畫進行，在中國大陸銷售持續增加。

不過彭博（Bloomberg）引述國金證券（SinolinkSecurities）分析師Zhang Bin預估，明年第1季iPhoneX出貨量恐下修，低於原先預期，市場開始擔心iPhoneX的高價格可能會影響明年第1季出貨表現。

沃倫資本（JL Warren Capital LLC）指出，部分蘋果供應鏈廠商降低訂單，預估iPhone X出貨量將從今年第4季的3000萬支，明年第1季下修到2500萬支。1061227

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