iPhoneSE不到7000 蘋果在印度拼了

（中央社記者康世人新德里27日專電）蘋果為擴大在印度銷售，在年節銷售旺季拼了，把委託緯創在印度製造的iPhone SE價格一口氣降到新台幣不到7000元，加強與主打性價比的中國品牌手機的競爭力。

根據蘋果印度分公司官網，iPhone SE的定價約在2萬6000盧比（新台幣1萬2000多元），但蘋果為了能在耶誕節和新年旺季擴大銷售，與線上商店合作，大打價格戰，並以首支在印度製造的iPhone SE作為價格戰先鋒。

根據亞馬遜印度（Amazon India）網站，iPhoneSE 32GB的價格只要1萬8499盧比（約新台幣8646元）；在印度線上商店QuikrBazaar，iPhone SE 16GB更只要1萬4567盧比（約新台幣6808元），價格已可以和主打性價比、在印度剛奪下市場冠軍的中國品牌小米的手機競爭。