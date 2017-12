還有哪些大家覺得很美 很性感或外型相當不錯的亞洲球員呢?

WTA Hotties No.1 C.Woz

I like Plis sister pretty much tho! They look alike Barbie doll

不過球員場上比球技,場下的確也是比人品,至於美不美就看個人。