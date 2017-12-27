反對派籲杯葛大選 克宮要研究是否違法

41歲的律師納瓦尼表示，他將利用在全國各地的競選總部，對大選的合法性提出質疑，並發動抗議活動。納瓦尼說，他之所以被排除參選是因為克里姆林宮被嚇到了。

路透社報導，納瓦尼（Alexei Navalny）在俄國中央選舉委員會裁定他仍處緩刑期間不符參選資格後，昨天呼籲杯葛明年3月18日大選投票。

（中央社莫斯科26日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，反對派領袖納瓦尼呼籲杯葛明年大選，應該接受調查。克宮做此表示的數小時後，數百名俄羅斯名流、體壇和政壇人士連署提名總統蒲亭競選連任。

克里姆林宮表示，民調顯示蒲亭（Vladimir Putin）遙遙領先，納瓦尼則是遠遠落後，還為警方可能對納瓦尼及他的支持者採取行動預埋伏筆。納瓦尼的支持者過去曾爆發抗議活動。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在電話會議上告訴記者：「呼籲杯葛大選將面臨嚴格的檢視，以瞭解他們是否遵循法律。」

培斯科夫婉拒對選舉委員會決定禁止納瓦尼參選發表評論，他駁斥有關總統大選如果沒有反對派參選將是一場鬧劇的說法。

培斯科夫說：「一名可能的候選人沒有參選，這一事實與選舉的合法性沒有關係。」

數小時後，近700名支持者支持65歲的蒲亭參選連任，高於連署門檻500人。

克里姆林宮說，蒲亭本身行程太滿，無法參加這起在莫斯科舉行的提名活動。蒲亭預計將在未來幾天親自將必要文件遞交給選舉委員會。（譯者：中央社劉淑琴）1061227