台鐵車長猝死 工會盼重視人力不足問題

產業工會指出，張銘元曾經表示過班表很硬，休息時間少，曾經跟主管反映過，但未獲得任何具體回應。在沙崙線的張銘元，曾經一整天要換8趟車，連續密集的車次讓人承受不住。

張銘元23日在家中猝逝，台鐵產業工會今天發出聲明表示，此案尚在調查中，對於工會會員過世，產業工會感到十分悲痛，在一邊調查的過程中，也鄭重呼籲台鐵局重視長期人力不足與班表問題。

產業工會表示，實際工時加上待命時間，張銘元猝死前曾有工作近10小時，工作中也沒有每4小時休息30分，晚上更睡不到6個小時又必須起床報到接班，破碎的休息時間以及外站的過夜環境，終於壓垮了他。

台灣鐵路管理局則公開張銘元12月班表，根據班表，張銘元12月上班日共18天，每天平均工時為6小時40分，其中最長是8日10小時，3日、10日、16日及23日都休例假，6日請病假。另張銘元曾在21日曾口頭詢問總務人員如何申請侍親留職停薪，但並未提書面申請。

產業工會指出，台鐵局說高雄車班人力已經超過編制員額，但客運量從民國100年起逐年提升，員工編制卻仍依循舊制，造成現職員工因故請假有所顧慮，進而發生遺憾。應依目前客運量重新檢討，產業工會也再次強烈要求台鐵局請增員額儘快到位。

產業工會也表示，台鐵員工的長期過勞，已經是結構性問題。張銘元過世一案尚在釐清調查中，但台鐵局馬上指個人因素，並認為在家中過世所以不是過勞死，這種說法是在逃避改善過勞班表、過長工時的責任。1061227