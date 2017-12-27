唐鳳參與聯合國會議 北京：挑戰一中

中國國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。安峰山回應提問時說，聯合國是由主權國家組成的國際組織，奉行「一個中國」政策。

唐鳳21日晚間透過遠程出席機器人，以視訊方式參與聯合國在瑞士日內瓦召開的網際網路治理論壇（IGF），分享台灣數位發展經驗。中國代表當場發言抗議，遭會議主持人以IGF「只談政策，不談政治」駁斥。

（中央社記者尹俊傑北京27日電）行政院政務委員唐鳳日前透過視訊參與聯合國網路治理會議。中國國台辦發言人安峰山27日聲稱，此舉挑戰「一中」原則，在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」。

他聲稱，台灣方面以「不正常的手段」，挑戰國際社會普遍奉行的「一個中國」原則，在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」，「實際上有如蚍蜉撼樹，絲毫動搖不了國際社會的『一個中國』格局。」

中華民國國防部26日公布106年國防報告書，提到國軍以創新不對稱的思維建構聯合戰力，會以「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的理念阻敵人登島進犯。

安峰山宣稱，在當前兩岸實力對比日益懸殊的現實下，「搞對抗、搞『以武拒統』是沒有出路的」。台灣方面只有「放棄台獨立場和敵對思維」，才能真正維護台海和平穩定。

被問到中共軍機近期頻繁繞台演訓並發布「繞島巡航」宣傳片，安峰山重申，相關演訓是「計畫內的例行性訓練」，並說「大家慢慢就習慣了」。

總統蔡英文21日視導空軍作戰指揮部時表示，中國大陸最近在東亞地區頻繁軍事動態，對周邊區域安全穩定，已造成一定衝擊。蔡總統並要求國軍持續加強聯合情監偵作業，嚴密監控海空動態。1061227