〈賴揆年終回顧〉拚經濟成長率再提升 賴揆將加強執行

賴清德表示，今年下半年民生消費信心提升，且今年精密機械可望成為國內第 3 個突破兆元產值的產業、約達 1.1 兆元，該產業投資也相當多。他並說，除半導體之外，其他產業也有許多隱形冠軍，整體來看，集結起來的產業實力很強勁。

賴清德今日率領副院長施俊吉與秘書長卓榮泰等人召開年終記者會，被問及如何增加內需投資，賴清德表示，主計總處公布明年經濟成長率約 2.29%，未來將從鬆綁、效率與投資這 3 種面向，加強執行，可望讓經濟成長率再提升。

行政院長賴清德今 (26) 日率領團隊召開年終記者會，賴清德表示，明年將從鬆綁、效率與投資這 3 種面向加強執行，讓經濟成長率較主計總處的預估值再提升。談到台灣產業，賴清德也表示，精密機械可望成為國內第 3 個兆元產業。

談及上任近 3 個月的心得，賴清德表示，自己是個棒球迷，棒球的哲學深深影響他，他比喻，自己若是中繼投手，責任就是穩穩地將每一球投出來，與前面的教練群與後面的隊友共同面對問題，且上任至今「事情還算順利」。

央行總裁彭淮南即將卸任，對於適任新總裁的人選，賴清德則說，面對全球景氣的挑戰，危機就是轉機，但就過往「潛規則」來看，基於行政院對中央與央行的尊重，包括人選與條件等，是不能表達任何意見的。