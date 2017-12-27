NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈何三姊曬孝媳行為　懷孕也洗碗官校生貼大字報抗議　國防部這樣說HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
鉅亨網

〈賴揆年終回顧〉拚經濟成長率再提升 賴揆將加強執行

鉅亨網2017/12/27 12:38
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

行政院長賴清德今 (26) 日率領團隊召開年終記者會，賴清德表示，明年將從鬆綁、效率與投資這 3 種面向加強執行，讓經濟成長率較主計總處的預估值再提升。談到台灣產業，賴清德也表示，精密機械可望成為國內第 3 個兆元產業。

賴清德今日率領副院長施俊吉與秘書長卓榮泰等人召開年終記者會，被問及如何增加內需投資，賴清德表示，主計總處公布明年經濟成長率約 2.29%，未來將從鬆綁、效率與投資這 3 種面向，加強執行，可望讓經濟成長率再提升。

賴清德表示，今年下半年民生消費信心提升，且今年精密機械可望成為國內第 3 個突破兆元產值的產業、約達 1.1 兆元，該產業投資也相當多。他並說，除半導體之外，其他產業也有許多隱形冠軍，整體來看，集結起來的產業實力很強勁。

談及上任近 3 個月的心得，賴清德表示，自己是個棒球迷，棒球的哲學深深影響他，他比喻，自己若是中繼投手，責任就是穩穩地將每一球投出來，與前面的教練群與後面的隊友共同面對問題，且上任至今「事情還算順利」。

央行總裁彭淮南即將卸任，對於適任新總裁的人選，賴清德則說，面對全球景氣的挑戰，危機就是轉機，但就過往「潛規則」來看，基於行政院對中央與央行的尊重，包括人選與條件等，是不能表達任何意見的。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字賴清德行政院內需精密機械產業央行半導體投資經濟headline
〈財政部立院備詢〉立委驚爆...高通不乖 傳蘋果iPhon...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan