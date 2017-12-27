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維護元旦連假花蓮觀光品質　吉安警安程專案為計程車把關

記者鄭志宏 ／花蓮報導2017/12/27 13:47
▲吉安警分局自即日起將加強執行「安程專案」，利用巡邏、路檢、擴大臨檢等勤務實施計程車稽查工作。（圖／吉安警分局提供）
▲吉安警分局自即日起將加強執行「安程專案」，利用巡邏、路檢、擴大臨檢等勤務實施計程車稽查工作。（圖／吉安警分局提供）

元旦假期即將到來，遊客來到花蓮也會選定搭程計程車，日前外縣市也曾經發生計程車司機酒駕肇事，並且造成機車騎士不幸傷亡的案件，為了有效維護花蓮縣觀光品質，保障合法計程車業者權益，吉安警分局自即日起將加強執行「安程專案」，利用巡邏、路檢、擴大臨檢等勤務實施計程車稽工作。

警方表示，為了建構花蓮縣境內安全優質的乘坐計程車環境，提升服務品質，達到「保護合法、預防不法」的工作目標，吉安警方將利用機動攔檢和路檢的方式，盤檢轄區營業小客車，針對「酒後駕車」、「白牌車違規營業」、「偽造或冒用執業登記證」、「無執業登記證」等項目，加強稽取締。


▲員警輪流編組上前模擬盤查過程，希望透過實際演練的方式，精進第一線同仁的執法技能。（圖／吉安警分局提供）

同時，為了讓新進同仁熟悉稽查計程車時的相關程序，警方運用擴大臨檢前的勤前教育時段，特別請來了1部「小黃」到場，讓員警輪流編組上前模擬盤過程，如果發現問題立即研究討論，希望透過實際演練的方式，精進第一線同仁的執法技能。

警方還強調，民眾在搭乘計程車時，務必察看車內儀表板右側及右前座椅背後方，有無置放印有反光雷射標籤的執業登記證，並對照相片與駕駛人是否符合，如果發現計程車無執業登記證或逾期、不易辨識或駕駛有酒駕等情形，應該放棄搭乘，並記下車號向當地警察機關報案。

關鍵字吉安警分局觀光元旦連假計程車
高雄設計節　道出產業大王們的故事作家魚夫畫花蓮　傅崐萁讚完成呈現

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