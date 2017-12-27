區塊鏈興起 IBM等老牌科技廠找到新生機

藍色巨人 IBM (IBM-US) 力圖復興，區塊鏈成為他們可以把握的大生意。

據《彭博》報導，以比特幣的底層技術而聞名，區塊鏈的需求正在增長，也將成為明年 IBM 在全球出租 60 個數據中心的運算能力中，客戶居前的一塊。

IBM 是第一批看到區塊鏈技術潛力的大公司之一，也貢獻開源程式碼，還鼓勵創業公司免費在公司雲端免費試用區塊鏈技術。

有這家 106 年歷史的大公司領軍，也說明區塊鏈已經走得多遠。據研究公司 Markets & Markets，區塊鏈相關市場規模，到 2022 年將達到 77 億美元，遠高於去年的 2.42 億美元。