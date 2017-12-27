國史館：陳誠與連戰數位檔開放上網

本季上網數位檔包括「陳誠副總統文物」、「連戰副總統文物」、「總統府」等3全宗，約2250卷，逾35萬頁。讀者可透過國史館檔案文物查詢系統(http://ahonline.drnh.gov.tw)查詢瀏覽。

國史館發布新聞稿指出，秉持「回歸法制，充分公開」原則，依據相關法令積極展開清查作業，自105年8月起陸續分批開放完成清查解密程序的數位檔。

（中央社記者葉素萍台北27日電）國史館今天說，「陳誠副總統文物」、「連戰副總統文物」、「總統府」等3全宗，約2250卷，逾35萬頁數位檔本季已開放上網，讀者可透過國史館檔案文物查詢系統查詢瀏覽。

國史館表示，「陳誠副總統文物」上網的數位檔，內容包括被認為史學研究重要性與「大溪檔案」齊名的「石叟叢書」，以及陳誠於大陸時期、行政院長、台灣省政府主席任內，與軍事國防、外交國際事務等相關資料。

「連戰副總統文物」部分，是自總統府機要室移轉而來的連戰擔任副總統時參與各種活動底片，開放上網約10萬張。

至於「總統府」全宗數位檔，內容包括總統手諭、慶賀慰唁、訪問晉見、重要儀典、歷任總統就職宣誓等。

國史館今年已於網際網路公開「蔣中正總統文物」、「蔣經國總統文物」、「嚴家淦總統文物」、「謝東閔副總統文物」、「陳誠副總統文物」、「連戰副總統文物」、「戴笠史料」、「汪兆銘史料」、「總統府」、「行政院」及「司法院」等全宗的數位檔；自105年8月至今，已上網數位化檔案逾280萬頁。1061227