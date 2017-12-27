台灣轉型拚AI 施振榮開2藥方

（中央社記者吳家豪台北27日電）針對台灣在人工智慧（AI）領域的定位，電腦品牌廠宏碁創辦人施振榮今天建議，應聚焦華人文明的AI應用，成為全球AI應用的科技平台及關鍵性硬、軟組件的供應者。

施振榮今天以宏碁自建雲首席建構師身分出席「智聯跨界先行者論壇」發表演講指出，過去創造的3C產品主要為了物質方面，但是精神方面著墨不夠深；而過去所有技術與研發能量是為了西方優質生活而努力，卻沒有為了華人優質生活與需求而去帶動研發能量。

施振榮認為，以人為本的AI應用可以創造前瞻性價值，以往台灣創造的附加價值以硬體為主，但逐漸受到侷限，需要以人為本去創造更多附加價值。