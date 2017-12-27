中國第一次發布綠色發展指數 冠軍城市居然是它...

數據顯示，2016 年生態文明考核的綠色發展指數最高的是北京，其次是福建、浙江、上海、重慶、海南、湖北、湖南、江蘇、雲南。最後十名分別是河南、陜西、內蒙古、青海、山西、遼寧、天津、寧夏、西藏、新疆。

21 世紀經濟今 (27) 日報導，12 月 26 日 中國官方首次發布各省（區、市）的綠色發展指數。 根據國家統計局網站發布的《2016 年生態文明建設年度評價結果公報》，2016 年綠色發展指數排名第一的是北京，其次是福建、浙江、上海、重慶、海南等地，名次靠後的幾個地區分別是遼寧、天津、寧夏、西藏、新疆。

北京 2016 年年度的霧霾濃度為 70 多微克 / 立方米，在全國空氣質量排名中很靠後，其環境質量得分為全國第 28 位，但是為什麽北京綠色發展指數排名第一？

據報導，排名結果與公眾的日常感覺有一定出入。根據了解，2016 年北京 PM2.5 年平均濃度同比下降 9.9%, 由於環境資源等指標大量使用了降低率的指標，這對北京考核得分有利。

比如生態文明考核中，單位 GDP 能耗、水耗下降率，化學需氧量排放總量減少，氨氮排放總量減少、二氧化硫排放總量下降等，均為降低率指標。而直接反映空氣質量的指標，比如地級及以上城市空氣質量優良天數比率等，不是很多。而在各個環境和資源降低率方面，北京取得的進展確實很大。

對此，中國國家統計局局長寧吉喆認為，居民的感覺與綠色發展指數測算還是有差異的。綠色發展指數側重於從資源、環境、生態、經濟等方面多維度、多層面地綜合反映生態文明建設總體進展；公眾滿意程度側重於調查公眾對生態環境質量的滿意程度。

他指出，環境質量的惡化不是一朝一夕造成的，環境質量的改善也需要一個長期的治理和扭轉過程，必須從調整經濟結構、加大環境治理投入、嚴控環境汙染等多角度共同發力，不斷推進，逐步提高環境質量。

報導指出， 本次考核是根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《生態文明建設目標評價考核辦法》和國家發展改革委、國家統計局、環境保護部、中央組織部印發的《綠色發展指標體系》《生態文明建設考核目標體系》要求進行的。

其中綠色發展指標體系中，對於人均 GDP 增速的考核，權重僅僅為 1.83%，而環境和資源方面的考核權重非常大，比如地級及以上城市空氣質量優良天數比率、細顆粒物（PM2.5）未達標地級及以上城市濃度下降、地表水達到或好於 Ⅲ 類水體比例、地表水劣 V 類水體比例，所占權重均為 2.75%。

同時資源利用方面的單位 GDP 能耗、水耗考核，權重也很大，均為 2.75%。

對此，自然資源保護協會高級顧問楊富強認為，這種考核實際上是要解決過去犧牲環境來換取經濟增長的問題，現在環境生態考核的權重在加大，經濟增長方面的權重很低，各地可以看出自己在綠色發展方面的差距。