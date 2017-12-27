NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈年長者及兒童優先旗　交通安全升級台灣柴燒陶藝源流展　陶博館舉行HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

加泰也分裂 虛構地區獨立連署網路瘋傳

中央社2017/12/27 12:51
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社馬德里26日綜合外電報導）在加泰隆尼亞爭取從西班牙獨立鬧得沸沸揚揚之際，網友發起為一個虛構地區塔巴尼亞爭取自加泰隆尼亞獨立、繼續留在西班牙的請願連署。這項諷刺性連署活動今天在網路上瘋傳。

法新社報導，這項在Change.org發起的請願活動短短3天內，就獲得超過2萬1000人連署，成為推特上熱門標籤，引發超過15萬名推特網友熱烈討論，其中包括加泰隆尼亞政治人物。

支持者仿照加泰隆尼亞分離派主張，塔巴尼亞（Tabarnia）在許多方面和加泰隆尼亞其他地區不同。塔巴尼亞一字是西班牙2座主要地中海城市巴塞隆納（Barcelona）和塔拉戈納（Tarragona）組成，在現實中並不存在。

12月21日加泰選舉中，支持獨立的政黨在自治區議會的135席中拿下70席，取得些微過半優勢，即使得票率並未過半，這主要是因為加泰選舉獨特之處，也就是鄉村地區擁有較多席次，而主張獨立的政黨在鄉村地區支持率較高。

請願書中指出：「我們的選票價值比赫羅納（Girona）和萊里達（Lleida）少了3倍或4倍。」這裡指的是加泰地區支持獨立，協助分離派政黨拿下過半席次的兩個省。

這項虛擬請願由一個自稱「巴塞隆納不屬於加泰隆尼亞」（Barcelona is not Catalonia）的運動提出。這個口號仿照加泰分離派喊出的「加泰隆尼亞不屬於西班牙」（Catalonia is not Spain）口號。

他們主張巴塞隆納和塔拉戈納被加泰其他地區的「財政赤字」拖累，呼應分離主義主張，身為富裕地區的加泰被西班牙拖累，繳比較多的稅，卻未得到相對應的回報。

這項請願還主張「有權決定是否要劃分西班牙新地區，將我們獨立出來，不受分離主義分子的威脅」，並說一度隸屬於卡斯提（Castile）地區的馬德里「如今是西班牙的引擎之一」。（譯者：中央社劉淑琴）1061227

台灣轉型拚AI 施振榮開2藥方跨年住飯店 消基會：部分退...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan