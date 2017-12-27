加泰也分裂 虛構地區獨立連署網路瘋傳

（中央社馬德里26日綜合外電報導）在加泰隆尼亞爭取從西班牙獨立鬧得沸沸揚揚之際，網友發起為一個虛構地區塔巴尼亞爭取自加泰隆尼亞獨立、繼續留在西班牙的請願連署。這項諷刺性連署活動今天在網路上瘋傳。

法新社報導，這項在Change.org發起的請願活動短短3天內，就獲得超過2萬1000人連署，成為推特上熱門標籤，引發超過15萬名推特網友熱烈討論，其中包括加泰隆尼亞政治人物。

支持者仿照加泰隆尼亞分離派主張，塔巴尼亞（Tabarnia）在許多方面和加泰隆尼亞其他地區不同。塔巴尼亞一字是西班牙2座主要地中海城市巴塞隆納（Barcelona）和塔拉戈納（Tarragona）組成，在現實中並不存在。