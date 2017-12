加泰也分裂 虛構地區獨立連署網路瘋傳

12月21日加泰選舉中,支持獨立的政黨在自治區議會的135席中拿下70席,取得些微過半優勢,即使得票率並未過半,這主要是因為加泰選舉獨特之處,也就是鄉村地區擁有較多席次,而主張獨立的政黨在鄉村地區支持率較高。

請願書中指出:「我們的選票價值比赫羅納(Girona)和萊里達(Lleida)少了3倍或4倍。」這裡指的是加泰地區支持獨立,協助分離派政黨拿下過半席次的兩個省。

這項虛擬請願由一個自稱「巴塞隆納不屬於加泰隆尼亞」(Barcelona is not Catalonia)的運動提出。這個口號仿照加泰分離派喊出的「加泰隆尼亞不屬於西班牙」(Catalonia is not Spain)口號。

他們主張巴塞隆納和塔拉戈納被加泰其他地區的「財政赤字」拖累,呼應分離主義主張,身為富裕地區的加泰被西班牙拖累,繳比較多的稅,卻未得到相對應的回報。

這項請願還主張「有權決定是否要劃分西班牙新地區,將我們獨立出來,不受分離主義分子的威脅」,並說一度隸屬於卡斯提(Castile)地區的馬德里「如今是西班牙的引擎之一」。(譯者:中央社劉淑琴)1061227