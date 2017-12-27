加泰也分裂 虛構地區獨立連署網路瘋傳

（中央社馬德里26日綜合外電報導）在加泰隆尼亞爭取從西班牙獨立鬧得沸沸揚揚之際，網友發起為一個虛構地區塔巴尼亞爭取自加泰隆尼亞獨立、繼續留在西班牙的請願連署。這項諷刺性連署活動今天在網路上瘋傳。
法新社報導，這項在Change.org發起的請願活動短短3天內，就獲得超過2萬1000人連署，成為推特上熱門標籤，引發超過15萬名推特網友熱烈討論，其中包括加泰隆尼亞政治人物。
支持者仿照加泰隆尼亞分離派主張，塔巴尼亞（Tabarnia）在許多方面和加泰隆尼亞其他地區不同。塔巴尼亞一字是西班牙2座主要地中海城市巴塞隆納（Barcelona）和塔拉戈納（Tarragona）組成，在現實中並不存在。
12月21日加泰選舉中，支持獨立的政黨在自治區議會的135席中拿下70席，取得些微過半優勢，即使得票率並未過半，這主要是因為加泰選舉獨特之處，也就是鄉村地區擁有較多席次，而主張獨立的政黨在鄉村地區支持率較高。
請願書中指出：「我們的選票價值比赫羅納（Girona）和萊里達（Lleida）少了3倍或4倍。」這裡指的是加泰地區支持獨立，協助分離派政黨拿下過半席次的兩個省。
這項虛擬請願由一個自稱「巴塞隆納不屬於加泰隆尼亞」（Barcelona is not Catalonia）的運動提出。這個口號仿照加泰分離派喊出的「加泰隆尼亞不屬於西班牙」（Catalonia is not Spain）口號。
他們主張巴塞隆納和塔拉戈納被加泰其他地區的「財政赤字」拖累，呼應分離主義主張，身為富裕地區的加泰被西班牙拖累，繳比較多的稅，卻未得到相對應的回報。
這項請願還主張「有權決定是否要劃分西班牙新地區，將我們獨立出來，不受分離主義分子的威脅」，並說一度隸屬於卡斯提（Castile）地區的馬德里「如今是西班牙的引擎之一」。（譯者：中央社劉淑琴）1061227