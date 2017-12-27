跨年住飯店 消基會：部分退定金不合格

消基會董事長游開雄說，交通部於106年1月24日公布施行的「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」中，第4條規定，業者接受旅客訂房後旅客入住前，應依此條文所列方式之一與旅客約定是否收取定金、收取定金金額或預收約定房價總金額。

跨年商機不容小覷，消費者文教基金會今天召開「飯店跨年專案8成定金退費不合格」記者會，公布收退費資訊。調查時間為12月14到18日，共查14家，其中4家飯店官網當時查無資訊，改至合作旅行社網頁調查。

（中央社記者楊淑閔、陳葦庭台北27日電）消基會今天公布飯店跨年專案調查結果，根據官網或旅行社網頁的收退費資訊，共查14家，結果11家退費不符合法規，並有4家訂房後不能取消或延期，呼籲主管機關執法。

他出示條文顯示，除不收取定金的項目；收取定金的業者，其定金不得逾約定房價總金額30%，但預定住宿日為3天以上的連續假期期間，定金得提高至約定房價總金額50%。

游開雄說明，調查發現11家不合以上規定，占8成，而且當中有台北美福大飯店等4家甚至訂房後不能取消或延期，美福大飯店是與雄獅等2家旅行社合作，旅行社的網頁顯示不可取消/更改，或是顯示不可取消。

消基會也舉例，不合規定的飯店也包含知名飯店，例如「台北君悅酒店」規定「如欲取消，需於2017年12月1日前完成，逾期將收取1晚之費用。」恐怕有違反以上應記載及不得記載事項的規定，即「旅客解約通知於預定住宿日前第三日以前到達者，業者應退還預收約定房價總金額百分之百。」

會後媒體現場聯合電話訪問台北君悅酒店，業者回應，預定住宿日3天前取消全額退，預定住宿日1到2內取消退50%，當天取消不退，符合規定。

對此，美福大飯店透過簡訊回應中央社記者，會依照定型化契約規定，若旅客有需求可協助辦理退費。

雄獅則回應，旅行社提供販售飯店元件，作為旅客與供應鏈的窗口，由飯店規定專案方式，若元件有違規進行修正，也會比照辦理。

游開雄呼籲，主管機關交通部對於違反規定的業者，應做確認，並執法；消基會並主張，可依消費者保護法第56條之1規定，主管機關令業者限期改正卻不改正者，處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。1061227