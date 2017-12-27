辜嚴倬雲聲請停止處分 葉俊榮：繼續協商

辜嚴倬雲表示，內政部及黨產會自今年7月開始，一再對媒體放話如果與婦聯會溝通不順利、如果婦聯會不簽訂行政契約，將即刻撤免辜嚴倬雲主委職務及凍結婦聯會所有資產。

辜嚴倬雲今天透過新聞稿指出，內政部22日做出撤換婦聯會主委的違法處分，為還原事實真相，避免再受任何污名化對待，已向法院聲請停止執行上開處分。

（中央社記者謝佳珍、劉麗榮台北27日電）前婦聯會主委辜嚴倬雲今天表示，內政部違法撤換婦聯會主委，已向法院聲請停止執行處分。內政部長葉俊榮說，繼續按照程序協商，希望有合乎社會期待的結果。

她說，無論內政部撤免處分表面上所持的理由為何，其真正目的是在與黨產會聯手，欲藉由撤免辜嚴倬雲主委為手段，威逼婦聯會就範，簽署行政契約。內政部的處分，與其真正的目的無關，豈有合法之理？

葉俊榮中午在立法院內政委員會受訪指出，繼續按照程序來進行。現在婦聯會已選出新的主委，會繼續協商討論，希望有合乎社會期待的結果。

葉俊榮說，還是期待在合乎組織民主轉型、資產回歸國庫與接受公共監督的原則下，與婦聯會、黨產會協商出大家期待的結果。

婦聯會未能交代勞軍捐流向，內政部7月24日曾與婦聯會、不當黨產處理委員會達成共識，包括婦聯會捐出超過8成資產予政府協助社會公益、組織轉型成立公益基金、旗下各基金會引進一定比例政府代表及社會公正人士等。8月開始，三方展開細部協商，希望簽署行政契約確實履行，協商結果破局。

內政部22日祭出撤換主委辜嚴倬雲、副主委葉金鳳處分。婦聯會進行改選，由前立委雷倩當選主委，婦聯會表示，內部整合意見後，本週將開常委會討論是否簽訂行政契約，希望能再與內政部、黨產會協商。黨產會26日也表示，決定暫緩討論婦聯會是否為國民黨附隨組織，希望婦聯會能在最快時間內回應社會期待。1061227