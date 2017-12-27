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張博崴山難案逆轉 南投消防局二審免賠

中央社2017/12/27 12:53
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北27日電）男子張博崴獨自登山發生山難身亡，台北地院認定南投縣消防局怠於執行職務，判決賠償266萬元。案經上訴，高院認為張男之死與搜救行為沒有因果關係，今天改判南投消防局免賠。

全案緣起於中山醫學大學學生張博崴在民國100年2月獨自攀登南投的白姑大山後失聯，當地警、消、國軍搜救51天一無所獲，結果民間山友入山搜救，隔天在消防局搜救過的北港溪一帶發現他的遺體。

張家質疑官方搜救不力、未即時救援，害兒子枉送命，訴請消防署、南投縣警察局和消防局、林務局東勢林區管理處、台北市警察局士林分局，連帶賠償新台幣665萬元。

北院認定，南投消防局可從張博崴通聯紀錄縮小搜救範圍，卻在事發1個月後才前往定位，未積極蒐集相關山難位置等相關訊息，導致搜救人力未即時救援，致張男失溫身亡，104年間判南投消防局國賠張家266萬餘元。

案經上訴，高院認為，人民對國家並無享有登山零風險的請求權，當時的通信記錄無法精確定位張博崴的確切基地台位置。更何況張男迷途後仍繼續移動，南投消防局即使接獲報案立即調閱通信紀錄、查訪山友，也無法免除張男自甘冒險繼續下切溪谷，終因體力不支、失溫休克死亡的風險。

高院指出，南投消防局為準備登山所需物資、裝備而未立即上山，仍在接獲報案後黃金72小時內的100年3月1日中午上山執行搜救，並非完全不作為。

高院還指出，張博崴獨自攀登白姑大山，明知輕裝登山，口糧僅供過一夜，發現迷途後未待在原地或手機有訊號可使用處等待救助，於糧食、裝備器材均已不足的情形下，貿然下切至北港溪上游溪谷，終因體力不支、失溫休克而亡故，並非南投消防局執行山難緊急救護職務即能達成防止死亡結果的發生。全案仍可上訴。1061227

加泰也分裂 虛構地區獨立連...張博崴山難案免賠 消防局...

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