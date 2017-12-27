2017高雄設計節　從鹽埕出發看見產業大王們的故事

正在駁二藝術特區盛大開展的2017高雄設計節，顛覆以往展示手法，用設計說高雄的故事。其中「為產業設計」單元，特別以駁二所在地鹽埕為起點，邀請發跡鹽埕的SKB文明鋼筆、榮泉彈珠汽水、打狗啤酒等耳熟能詳的品牌企業展出，也邀請到行銷擴展至全球的機車大王光陽工業、門鎖大王台灣福興工業、面膜大王提提研等。其中榮泉彈珠汽水推出的高雄設計節限定版復古風新包裝，特別受到觀眾青睞。

高雄市政府文化局長尹立表示，走在高雄街頭，城市裡的「大王」無所不在；「書包大王」、「高雄牛乳大王」、「褲子大王」等，這些高雄特有的招牌店名，是所有高雄人的城市記憶，不僅牽動高雄人生活日常，這樣的自信與霸氣也在2017高雄設計節完全傳達。而講起高雄的經濟發展，鹽埕埔具有舉足輕重的歷史地位，在文創起飛的年代，這些鹽埕起家的老店們，又是如何承先啟後開創新局面，我們也可以在高雄設計節中看出端倪。



主辦單位表示，鹽埕區是日治時期起高雄的繁華興盛所在，SKB文明鋼筆的前身便是日治時期的綠屋文具商店，二戰後從日人手中接下營運，成立SKB品牌，開始製造鋼筆，SKB的秘書原子筆、喜洋洋彩色筆更是陪伴許多民眾念書寫作業的好夥伴，現在五福路大勇路上的文明鋼筆門市，正是當年的起家厝。SKB重新包裝原子筆，更與高雄設計節推出期間限定款，用時下年輕人喜愛的湖水綠、珊瑚粉，重新擄獲年輕人目光。



榮泉汽水工廠在日治時期，於鹽埕區有個涼水攤，冬瓜茶、汽水、楊桃湯等，都是老老闆薛朝福親手製作。薛朝福1959年轉型彈珠汽水工廠，在彈珠汽水最興盛的1960年代，高雄市就有十幾家汽水廠，榮泉光一天就要出貨超過3000瓶汽水。 便利商店與各式各樣飲料上市後，榮泉的生意極速下降，總經理陳滿卿表示，她想要保留彈珠汽水的童年記憶，在高雄設計節的規劃之下，提出了具有懷舊感的新包裝，在展場中陳設了「好誠實商店」，讓觀展民眾可以自行投幣購買新包裝的彈珠汽水。新包裝的彈珠汽水十分受到歡迎，許多年輕朋友特別買了帶回家作紀念。



而以城市為名的打狗啤酒，瓶身特別有海派設計感，主打高雄在地釀酒廠。打狗啤酒的釀酒師堅持製造不過濾殺菌，肉眼可以看的到新鮮酵母的真正生啤酒。打狗啤酒辦公室設於駁二共創基地，以啤酒積極參與在地藝文活動，這次在高雄設計節展場中，打造了一台行動啤酒實驗室車，分享打狗啤酒勇於嘗試的實驗精神。



其他參展的在地企業，更是從高雄走向世界。台灣最大的機車製造商光陽工業，在全球104個國家有銷售據點，以「Ride Beyond」為題，傳達企業追求環保綠能、永續創新的概念；世界級門鎖製造商台灣福興工業，顛覆對於傳統產業的既定印象，訴說企業的社會責任及使命；而天然穀飲好朋友馬玉山，則透過穀物堆疊及手感插畫展現全天然宣言；從法國紅回台灣的面膜提提研，以「愛」作為主軸，邀請多位設計師共同描繪人與人之間關於愛的模樣；祥業工業則以搶眼的紅色座椅貫穿展場，呈現從原料、設計到製程的步驟。